Gimnasia buscará asegurar la clasificación en Rafaela

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó en la ida y buscará repetir en la vuelta.

Este domingo continuará la disputa del Torneo Federal A para Gimnasia de Concepción del Uruguay, único representante entrerriano en la categoría. Por el partido de vuelta de la Primera Etapa en la Fase Reválida, el conjunto uruguayense visitará a 9 de Julio de Rafaela.

El duelo en el estadio Germán Soltermam se producirá a partir de las 16 y contará con el arbitraje de Leonardo Billanueva, de Corrientes. Sus asistentes serán Sergio Pérez y Andrés Franco; mientras que el cuarto árbitro será Nicolás Sosa: todos oriundos de Corrientes.

En el encuentro de ida, el Lobo jugó uno de sus partidos más efectivos del torneo y goleó por 4-1 en el estadio Manuel y Ramón Núñez, llegando con una importante ventaja al partido de vuelta en Rafaela. Le bastará hasta perder por dos goles para avanzar en la competencia y continuar en la búsqueda de un muy difícil ascenso.

Para este partido, los convocados elegidos por Martín Pinilla son: Lautaro Altamirano, Alexis Arraigada, Ramiro Baro, Damián Baltoré, Franco Bochatay, Micael Bogado, Juan Casares, Agustín Favre, Agustín García, Nicolás Germanier, Santiago Lebus, Enzo Márquez, Román Olagüe, Tomás Palladino, Emilio Rébora, Juan Rodríguez, Nicolás Suárez, Tomás Valle y Luis Vila.

En caso de conseguir avanzar, el Lobo deberá esperar al diseño de una tabla de posiciones que considerará el rendimiento previo a la instancia de eliminación directa para definir a su rival de la próxima instancia del campeonato.

Resultados

El fixture de los encuentros de vuelta quedó de la siguiente manera:

Sábado 17/10:

Gimnasia (CH) 3-3 Defensores de Puerto Vilelas. Global: 4-4 (avanza Gimnasia).

Sol de América 2-2 Juventud Unida Universitario. Global: 2-2 (avanza Sol de América).

Defensores de Belgrano 0-1 Sportivo AC. Global: 1-2.

Atenas (RC) 3-1 Fundación Amigos. Global: 3-3 (avanza Atenas).

Kimberley 2-1 Deportivo Rincón. Global: 3-1.

Bartolomé Mitre 0-1 Boca Unidos. Global: 0-2.

Huracán Las Heras 1-0 Juventud Antoniana. Global: 1-3.



Domingo 18/10:

Douglas Haig - El Linqueño. Ida: 0-0.

9 de Julio - Gimnasia (CdU). Ida: 1-4.

Argentino - San Martín (Mza). Ida: 2-0.

Villa Mitre - Costa Brava. Ida: 1-1.

Sarmiento - Sportivo Belgrano. Ida: 1-1.