Gimnasia perdió en Rafaela, pero sigue en carrera por el ascenso

El "Lobo" perdió por la mínima, pero se quedó con el global por 4-2 y sigue en carrera.

Este domingo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay visitó a 9 de Julio de Rafaela por el encuentro de vuelta de los octavos de final por el segundo ascenso del Torneo Federal A. En el estadio Germán Soltermam, el Lobo debía liquidar la serie que comenzó ganando por 4-1 en Concepción del Uruguay. El árbitro del partido fue Leonardo Billanueva.

Para arrancar el partido, Martín Pinilla eligió a: Emilio Rébora; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Román Olagüe; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Juan Rodríguez, Nicolás Germanier; Micael Bogado y Luis Vila.

Los dirigidos por Martín Bieler, por su parte, salieron a la cancha con: Lucas Cuevas; Martino Uriona, Tomás Androetto, Agustín Vanega, Sebastián Acuña; Pablo Ramírez, Alex Salcedo, Leandro Larrea, Laureano Troncoso; Enzo Abondetto y Cristian Ludueña.

El León, anfitrión del encuentro, intentó con sus herramientas, pero careció de ideas y por este motivo el gol llegó recién a los 40 minutos del segundo tiempo, por medio de Facundo Díaz: fue victoria 1-0 para el local, que igual quedó eliminado.

Gimnasia se impuso en el global por 4-2 y de esta manera avanzó a la Tercera Etapa de la Reválida o cuartos de final por el segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

Su rival no será sencillo: enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca, que perdió en las semifinales por el primer ascenso ante San Martín de Formosa por 2-0 (3-1 en el global) y deberá buscar el segundo cupo disponible en la Primera Nacional.

La ida se disputará en el Manuel y Ramón Núñez de Concepción del Uruguay el fin de semana del 25 de octubre y la vuelta será en el estadio Roberto Carminatti de Bahía Blanca el fin de semana del 1 de noviembre.

Resultados - Octavos de final (segundo ascenso)

Sábado 17/10:

Gimnasia (CH) 3-3 Defensores de Puerto Vilelas. Global: 4-4 (avanza Gimnasia).

Sol de América 2-2 Juventud Unida Universitario. Global: 2-2 (avanza Sol de América).

Defensores de Belgrano 0-1 Sportivo AC. Global: 1-2.

Atenas (RC) 3-1 Fundación Amigos. Global: 3-3 (avanza Atenas).

Kimberley 2-1 Deportivo Rincón. Global: 3-1.

Bartolomé Mitre 0-1 Boca Unidos. Global: 0-2.

Huracán Las Heras 1-0 Juventud Antoniana. Global: 1-3.



Domingo 18/10:

Douglas Haig 1-0 El Linqueño. Global: 1-0.

9 de Julio 1-0 Gimnasia (CdU). Global: 2-4.

Argentino 2-1 San Martín (Mza). Global: 4-1.

Villa Mitre 2-0 Costa Brava. Global: 3-1.

(EN JUEGO) Sarmiento - Sportivo Belgrano. Ida: 1-1.

Fixture - Cuartos de final (segundo ascenso)

En esta instancia se suman los equipos que perdieron en las semifinales por el primer ascenso hacia la Primera Nacional. Es por este motivo que aparecen Alvarado de Mar del Plata (cayó 1-0 en el global ante Cipolletti) y Olimpo (perdió 3-1 en el global con San Martín de Formosa).

Cipolletti y San Martín de Formosa irán por el primer ascenso hacia la Primera Nacional que otorgará el Torneo Federal A 2026 el próximo fin de semana. La sede será una cancha neutral que se confirmará este lunes.

Entre todos elaboran una tabla por el rendimiento en las fases anteriores y las localías del primer partido quedan a favor de los siete equipos peor ubicados.

Alvarado vs. Sportivo AC.

Olimpo vs. Gimnasia (CdU).

Gimnasia (Ch) vs. Boca Unidos.

Sol de América vs. Juventud Antoniana.

Atenas vs. Sarmiento/Sportivo Belgrano.

Douglas Haig vs. Villa Mitre.

Kimberley vs. Argentino.