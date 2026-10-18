Iñaki Arrías volvió a ganar en el TC Pista Mouras

Este domingo hubo acción para el paranaense Iñaki Arrías en el marco de la final del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El paranaense era el principal candidato a la victoria en la categoría de la que es amplio dominador al cabo de 10 fechas y a falta de dos carreras para el final.

Primero se desarrolló la serie única, en la que el ganador fue el poleman Ignacio Lovich, que no le dio ninguna posibilidad al paranaense que partió como escolta. Luego de tomar la delantera en la largada, el piloto vencedor no dejó posibilidad y se distanció por 567 milésimas de Arrías, que terminó segundo. El tercer puesto fue para Damián Pérez, a dos segundos y 859 milésimas.

En la carrera, Arrías partió en soledad, porque el auto de Lovich sufrió un inconveniente imprevisto que lo dejó sin chances de competir. De allí hasta el final, el paranaense fue líder de la carrera.

Recién en los últimos instantes Damián Pérez intentó atacarlo desde el segundo lugar, pero Arrías no le dejó lugar y acabó cerrando el triunfo. El segundo puesto fue para Pérez; mientras que el tercer lugar terminó en manos de Juan Conde.

En el campeonato Arrías quedó al borde de la consagración. Con 99,5 puntos necesita pocas unidades para consagrarse en la próxima fecha que se disputará en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Esto se debe a que su escolta, Damián Pérez, tiene apenas 49 unidades.