Liga Argentina: La Unión debutó con caída fuera de casa

Este sábado por la noche se produjo el debut de La Unión de Colón en el marco de la Liga Argentina de Básquet. En el estadio Salvador Bonilla de Rosario se midió con Provincial en su primera presentación dentro del torneo.

No fue el ideal el estreno para el equipo colonense que cayó por 84-73 ante uno de los protagonistas de la edición pasada del torneo. El goleador del partido estuvo en el equipo anfitrión: se trata de Mariano Fierro, que anotó 26 puntos y además otorgó seis asistencias. Lo secundó Gastón Gerbaudo con 19 puntos y siete asistencias.

En el Rojo colonense el principal anotador fue Matías Caire, que aportó 22 puntos y además capturó siete rebotes para su equipo. El segundo principal anotador quedó lejos: fue Guido Cabrera con 11 tantos.

El torneo le dará revancha pronto a los dirigidos por Martín Guastavino, que se enfrentarán a Pergamino Básquet el próximo martes 20 de octubre, desde las 21. Además será una ocasión especial, porque los entrerrianos harán estreno de su localía en el estadio Carlos Delasoie en esta temporada.

Más partidos

Luego de sus respectivas derrotas en el arranque del torneo, tanto Rocamora de Concepción del Uruguay como Central Entrerriano de Gualeguaychú tendrán chance de revancha este domingo.

Los uruguayenses jugarán como visitantes en Armstrong, continuando con su gira por Santa Fe luego de su derrota ante Centenario de Venado Tuerto (88-66). El rival será Deportivo Norte en el estadio Jorge Ferrero a partir de las 21.

Para los gualeguaychuenses, en tanto, será turno de visitar la localidad de Mar del Plata para enfrentarse con Quilmes a partir de las 20.30 en el estadio José Martínez. En su caso sufrieron una derrota ajustada frente a Gimnasia La Plata (79-75), con lo que la intención pasará por dejar atrás esa mala sensación.