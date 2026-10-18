Liga Provincial: Sportivo ganó y lidera la Zona A con más holgura

Sportivo venció como visitante para poder liderar con más distancia en la Zona A.

Este sábado por la noche se completó la actividad correspondiente a este fin de semana por la Liga Provincial de Mayores de Básquet 2026. En ese contexto hubo juegos por las Zonas A y B, concretamente uno y tres, respectivamente. La Zona C había completado su actividad del fin de semana el viernes, con lo que recién saltarán a las canchas nuevamente el próximo fin de semana.

Zona A

El único juego pendiente por esta zona se disputó en Federación. Allí, Social Federación cayó como local ante el líder Sportivo San Salvador por 88-82. La victoria dejó al conjunto sansalvadorense como líder de su grupo con récord 9-2; mientras que los federaenses quedaron relegados a la cuarta colocación con un acumulado de 6-5.

De esta manera se completó la actividad por la undécima fecha del grupo: solo quedan tres fechas por delante.

Zona B

En este grupo se disputaron los tres juegos pendientes luego de la victoria de Sportivo Peñarol de Tala (récord 7-6) como visitante frente a Centro Bancario de Gualeguay (4-10) por 70-65.

La actividad tuvo su partido más relevante en Tala, donde Atlético, que llegó como líder, recibió a Regatas Uruguay. Hubo victoria del elenco uruguayense por 64-58, resultado con el que se adueñó del primer lugar con récord 10-4. De todas formas, todo dependerá de lo que ocurra cuando Regatas quede libre, porque el récord de Tala es 10-3 y podría superarlo en caso de ganar cuando el Celeste descanse.

En los dos encuentros restantes también hubo victorias visitantes: en Concepción del Uruguay, Racing de Gualeguaychú (8-5) le ganó a Parque Sur (6-7) por 79-71; mientras que en Gualeguay hubo victoria de Zaninetti (5-9) por 74-66 ante BH (5-8). En esta fecha, la 15ª del torneo, le tocó quedar libre a Luis Luciano (5-8).