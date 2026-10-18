Deportes

Racing e Independiente igualaron en el clásico de Avellaneda

18 de Octubre de 2026 - 16:41
Racing vs. Independiente | Torneo Clausura - Liga Profesional 2026.

Matías Zaracho empujó sobre la línea en el gol que abrió el partido.

Por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Racing recibió a Independiente en el estadio Juan Domingo Perón. El partido contó con el arbitraje de Facundo Tello.

Con el empate 1-1, Independiente llegó a 19 puntos y se ubicó en la séptima posición de la Zona A, mientras que en la Tabla Anual se ubica en el puesto 12, con 43 puntos y fuera de puestos de Copa Sudamericana. En la próxima fecha, el rival del Rojo será Boca Juniors.

Racing, por su lado, tiene 12 puntos y se mantiene antepenúltimo en su grupo, a seis puntos de los puestos de clasificación, con nueve puntos por delante. En la Tabla Anual tiene 33 unidades y ya no cuenta con chances de jugar un torneo internacional por esa vía. En la próxima fecha, su rival será River Plate.

Nota en desarrollo.

Mas Noticias

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.
Cargando...

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.

Narcotráfico en Entre Ríos