Racing e Independiente igualaron en el clásico de Avellaneda

Por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Racing recibió a Independiente en el estadio Juan Domingo Perón. El partido contó con el arbitraje de Facundo Tello.

Con el empate 1-1, Independiente llegó a 19 puntos y se ubicó en la séptima posición de la Zona A, mientras que en la Tabla Anual se ubica en el puesto 12, con 43 puntos y fuera de puestos de Copa Sudamericana. En la próxima fecha, el rival del Rojo será Boca Juniors.

Racing, por su lado, tiene 12 puntos y se mantiene antepenúltimo en su grupo, a seis puntos de los puestos de clasificación, con nueve puntos por delante. En la Tabla Anual tiene 33 unidades y ya no cuenta con chances de jugar un torneo internacional por esa vía. En la próxima fecha, su rival será River Plate.

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