River goleó a Belgrano y se metió de lleno en puestos de clasificación

La actividad del domingo por la 13ª fecha del Torneo Clausura en la Liga Profesional concluyó con un partido de la Zona B: en el estadio Mario Kempes, Belgrano recibió la visita de River Plate. El partido contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, con la labor en el VAR de Silvio Trucco.

Con la victoria por 3-0, River alcanzó los 20 puntos y se ubica en el quinto lugar de la tabla de la Zona B. Además, en la Tabla Anual suma 49 puntos y está séptimo, a cuatro unidades de los puestos de clasificación a Copa Libertadores con nueve puntos en juego por delante. En la próxima fecha su rival será Racing, el domingo 25, desde las 19.15.

El Pirata quedó con 22 puntos en la tercera posición de su grupo y en la Tabla Anual suma 48 unidades, aunque ya está clasificado a la Copa Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura. En la próxima jornada, el Pirata deberá visitar a Aldosivi el domingo 25, desde las 14.45.

El partido

De arranque, Ricardo Zielinski eligió a: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Lucas Passerini.

En frente, Leonardo Ponzio formó a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Belgrano tuvo la primera ocasión clara del partido luego de un pase filtrado al área para Lucas Zelarayán que lo dejó mano a mano con Santiago Beltrán. El atacante intentó enganchar frente a la salida del arquero rival, pero se tropezó y acabó perdiendo el balón por línea de fondo. La jugada parecía pedir definición de primera.

En su respuesta, River pudo abrir el marcador tras un avance de Thiago Almada por izquierda que derivó en un pase atrás para la llegada de Ángel Correa. Tras hacerse un espacio, el ex Atlético Madrid definió de puntín buscando el costado izquierdo del arco de Thiago Cardozo, que con una gran estirada envió el balón al tiro de esquina.

El Millonario casi se ve favorecido por una polémica decisión de Pablo Dóvalo, que expulsó a Lisandro López en un cruce a Correa cuando el delantero parecía escaparse al mano a mano con Cardozo. Sin embargo, la revisión en el VAR por parte del árbitro lo llevó a corregir la sanción y dar bote a tierra en favor del visitante (fue Correa el que chocó con López, por lo que el ex Boca no fue expulsado).

Cardozo volvió a lucirse con una tapada luego de un error en el despeje del fondo del local que le dejó la pelota a Correa por el costado izquierdo. La definición baja del atacante encontró una excelente respuesta del arquero al que la pelota le rebotó en el pie antes de salir al tiro de esquina.

El Pirata volvió a tener el gol en una jugada en la que Lucas Passerini intentó aguantar la pelota en la puerta del área y un toque hacia delante de Franco Vázquez permitió la llegada de Ramiro Hernandes, pero el zapatazo del mediocampista en el mano a mano con Beltrán encontró una gran estirada del arquero para enviar el balón al tiro de esquina.

Sobre el final del primer tiempo, el visitante terminó abriendo el marcador luego de un toque de Gonzalo Montiel hacia atrás para la llegada de Tomás Galván, que definió de primera contra el poste izquierdo y venció a Cardozo para el 1-0. La jugada fue revisada por supuesto offside de Montiel, pero el árbitro interpretó que los dos toques en futbolistas de Belgrano antes de la llegada de Montiel tras el pase de Correa fueron voluntarios, por lo que convalidó el gol.

En el segundo tiempo, River llegó al segundo rápidamente luego de una pérdida de Leonardo Morales que permitió el avance de Lucas Beltrán. El atacante envió el balón al medio para la llegada de Correa que, mano a mano con Cardozo, definió abajo y al costado izquierdo del arquero para el 2-0 parcial a los cuatro minutos.

El Pirata tuvo dos chances en cabezazos que pudieron darle el descuento. En el primero, Beltrán le contuvo el remate a Licha López; mientras que en el segundo el despeje fue contra Lucas Passerini. En los dos casos fueron centros desde la derecha que cayeron al costado izquierdo del área chica.

También hubo reclamo del Celeste por un supuesto penal de Beltrán sobre Vázquez (que parecía en posición adelantada) tras un cabezazo de López (pudo haber sido expulsado poco después, luego de golpear con el antebrazo a Lucas Beltrán) dentro del área que dejó el balón en el área chica. Vázquez anticipó la llegada del arquero, que luego se lo llevó puesto, sin embargo el árbitro no sancionó falta, ni revisó el VAR: sancionó saque de arco.

Con Belgrano jugado al ataque, pero con poca precisión, River llegó al tercer gol luego de un avance de Almada por el costado izquierdo y enganche hacia el centro que acabó con un remate al lado izquierdo de Cardozo. Fue el 3-0 a los 27, tanto que sentenció la historia.

Sobre el final, River encontró el cuarto gol en los pies de Correa tras un pase de Almada, pero en el origen de la jugada hubo mano de Francisco Ortega y el tanto fue anulado. Fue 3-0.

Video: Liga Profesional.