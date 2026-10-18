San Lorenzo le ganó a Estudiantes con el tiro del final

En el estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata recibió a San Lorenzo en el marco del único duelo de la jornada por la Zona A. Este partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

La derrota agónica por 2-1 dejó a Estudiantes en la décima posición de su grupo con 14 puntos, a tres de los puestos de clasificación a la próxima fase del torneo. Además, en la Tabla Anual está undécimo con 45 puntos, fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Aunque en la próxima fecha enfrentará a Unión de Santa Fe, el lunes 26 desde las 19 en condición de visitante, su preocupación pasa por el duelo ante Flamengo del próximo jueves 22, desde las 21.30, por la vuelta de las semifinales en la Copa Libertadores.

El triunfo, segundo consecutivo, trajo paz a San Lorenzo que así llegó a los 17 puntos e igualó la línea de Newell’s, último clasificado en la Zona A, aunque con un partido más y peor diferencia de gol. En la Tabla Anual tiene 39 puntos y todavía guarda cierta esperanza de ingresar a la Copa Sudamericana. Para la próxima fecha su rival será justamente la Lepra, equipo al que recibirá el sábado 24, desde las 19.15.

El partido

En este cotejo, Estudiantes salió a la cancha con: Fabricio Iacovich; Edwuin Cetré, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Miguel Monsalve, Bautista Kociubinski, José Sosa; Joaquín Correa y Lucas Alario.

En frente, Rubén Insúa formó a: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter y Rodrigo Auzmendi.

La primera ocasión de peligro del partido fue para San Lorenzo, con un avance por derecha que terminó con un potente remate cruzado de Rodrigo Auzmendi que Fabricio Iacovich despejó hacia su derecha. En el rebote, Facundo Gulli llegó para empujar el balón, pero su definición encontró una gran reacción de Iacovich, que volvió a estirarse para despejar el remate con una gran atajada.

Estudiantes de La Plata tuvo la chance de ponerse en ventaja a los 14 minutos, luego de que el árbitro Sebastián Martínez sancionara penal tras revisar en el VAR el agarrón de Ezequiel Herrera a Tomás Palacios. De la ejecución se encargó Edwuin Cetré, que remató con potencia y colocó el balón en el costado derecho del arco para el 1-0 parcial.

Una mala entrega hacia atrás del fondo local termina casi en un golazo de Facundo Farías. El atacante con pasado en Colón, tomó la pelota en la mitad de la cancha y sacó un largo pelotazo que encontró adelantado a Iacovich. El arquero volvió corriendo hacia atrás y vio como el balón acabó dando en el travesaño: estuvo cerca el empate.

Ese empate finalmente llegó sobre los 44 minutos, luego de un centro desde la izquierda de Agustín Ladstatter para el cabezazo de Guzmán Corujo. El remate del uruguayo se metió contra el palo derecho del arco de Iacovich para el 1-1 parcial con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, la primera ocasión de peligro fue para el dueño de casa, que tuvo una buena apilada de Tiago Palacios de derecha a izquierda. Al llegar al centro del ataque, el uruguayo sacó un fuerte remate que se fue desviado por el costado derecho del arco defendido por José Devecchi.

Palacios volvió a tener el gol en la siguiente ocasión, cuando un centro desde la izquierda alcanzó su posición dentro del área por el costado derecho e intentó colocar el balón con suavidad con su pie izquierdo. El despeje de la defensa del Ciclón evitó el tanto.

En su acumulación de ocasiones, Estudiantes tuvo una más con un remate desde afuera del área de Baltasar Rodríguez que se desvió en el camino y forzó a una enorme estirada de Devecchi para enviar el balón al tiro de esquina. Pero cuando uno erra tantos goles…

Sobre el final, Nicolás Tripichio recuperó el balón en la mitad de la cancha y lo pasó para Enzo Salas, de manera que quedaron cuatro contra cuatro. Salas condujo y generó el espacio para Facundo Gulli, que tras recibir el balón por el costado derecho enganchó hacia la izquierda y sacó un gran remate de zurda que se clavó en el ángulo superior derecho de la valla de Iacovich para el 2-1 definitivo. Triunfazo del Ciclón.

Video: Liga Profesional.