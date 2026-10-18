TC Pista Pick Up: Pellandino terminó séptimo en la carrera que ganó Cordone

El ganador de la carrera fue Nahuel Cordone (centro) seguido por Biagi (izquierda) y Catelli (derecha).

Este domingo se desarrollaron series y carrera final correspondientes a la novena fecha del TC Pista Pick Up. El escenario fue el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, en donde el uruguayense Tomás Pellandino aparecía como candidato a llevarse algo en la lucha por la Copa de Plata.

Tal es así que consiguió imponerse en su serie. A bordo de la Ford Ranger preparada por el SAP Team, el piloto uruguayense se impuso en la primera serie clasificatoria luego de dar cuenta del poleman, Santiago Biagi. Tras superarlo aguantó los cinco giros siguientes y se llevó la victoria por encima de Biagi y Antonino Sganga, que completó el podio.

En la segunda serie clasificatoria, que resultó ser la más rápida, el vencedor fue Faustino Cifre. El piloto que había destacado en los entrenamientos lideró la serie a bordo de su Ford Ranger del equipo Giavedoni Sport dejando por detrás a Nahuel Cordone y Luis Catelli.

Posteriormente fue turno de la final. En la largada, Pellandino superó a Cifre y lideró la competencia, pero ese avance provocó un roce que perjudicó al de Rufino, quien despistó hacia la tierra y perdió varias colocaciones (incluso debió cambiar un neumático).

Esa maniobra pesó sobre Pellandino, que debió pasar por boxes para cumplir con una sanción impuesta por los comisarios deportivos y volvió a pista muy retrasado, dejando como nuevo líder a Cordone, seguido muy de cerca por Biagi.

Aunque Biagi presionó con todo lo que pudo, el ganador fue Cordone que obtuvo el primer triunfo en la categoría, escalando al quinto puesto del campeonato. El tercer lugar del podio fue para Luis Catelli.

Biagi es el líder del campeonato con 99 puntos a falta de dos fechas para el final, pero Pellandino lo sigue de cerca, con 92 puntos. El tercer puesto es para Cifre, que terminó siendo excluido en esta final, con 80,5 puntos.

La próxima final de la categoría se desarrollará el fin de semana del 8 de noviembre, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.