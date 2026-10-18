TFRA: Juventud Unida goleó a Don Bosco y avanzó de etapa

Este sábado se produjo el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. En el Estadio de los Eucaliptos, Juventud Unida de Gualeguaychú recibió a Don Bosco para definir el clasificado a la próxima instancia del torneo.

El Juve llegó con ventaja: en el encuentro de ida, disputado en condición de visitante, había vencido a su contrincante por 4-2 y le bastaba hasta con una derrota por un gol para avanzar de instancia en el torneo. Pero no se conformó y fue por más.

En este caso goleó por 4-1 a partir de los goles de Agustín Benedetti, Dante Verón en dos ocasiones y Damián De Hoyos. Ya en el epílogo del encuentro llegó el descuento por parte del Salesiano por medio de Mauricio Domínguez. En definitiva, el global fue por 8-3 y Juventud Unida sigue en carrera.

Este sábado también se definió a un clasificado por el lado santafesino: Colón de San Justo venció a Atlético San Jorge por 2-1 en condición de local y completó la serie por 4-2, ya que también había vencido por 2-1 en el encuentro de ida. De esta manera se metió en los cuartos de final de la región.

Más definiciones

Otros tres equipos entrerrianos definirán su clasificación este domingo, entre ellos habrá dos paranaenses que buscarán seguir en competencia.

En el estadio Pedro Mutio, Atlético Paraná recibirá a Defensores de Pronunciamiento a partir de las 16 y con el arbitraje de Brian Páez, de Gualeguaychú. El Gato llega con ventaja debido a que venció en el encuentro de ida disputado en el estadio Delio Cardozo por 2-0, con lo que le bastará un empate para avanzar de fase.

También como local jugará el Atlético Neuquen Club, que recibirá a Recreativo San Jorge de Villa Elisa en el estadio Luis Renaud a partir de las 17. El árbitro de este partido será Martín Leiva, de Concordia. En la ida empataron 1-1 en Villa Elisa, con lo que en Paraná deberá decidirse al vencedor.

Los ganadores de los partidos en los que habrá equipos paranaenses se enfrentarán en la próxima instancia del torneo, los cuartos de final o Tercera Ronda de la Región Litoral Sur.

El otro partido con representantes entrerrianos y del que saldrá el rival de Juventud Unida se producirá a partir de las 17. Comunicaciones de Concordia recibirá a Social y Deportivo Achirense en un juego con arbitraje de Maximiliano Clauss, de María Grande. En el encuentro de ida entre estos dos elencos hubo victoria de los de Colonia Las Achiras por 3-1, con lo que los concordienses llegan con la misión de remontar.