Turismo Pista: Fauret ganó la carrera de la Clase 3 en Concepción del Uruguay

La victoria dejó a Fauret en la tercera posición del campeonato a falta de una fecha.

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la novena fecha del Turismo Pista en el autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay. A lo largo de la jornada se definieron los ganadores de las tres clases que componen la categoría, con protagonismo de la Clase 3, que tuvo más actividad.

Clase 1

Después de imponerse en la serie más rápida, Joaquín Cortina lideró la carrera final de la Clase 1 en sus 13 vueltas de extensión. El piloto oriundo de Nicanor Otamendi dominó de punta a punta y venció a bordo de su Fiat Uno luego de 24 minutos, 13 segundos y 825 milésimas de carrera.

Joaquín Cortina se quedó con la victoria y ahora lidera el campeonato con escasa diferencia.

El segundo lugar fue para Juan Perugini, que no pudo aprovechar las neutralizaciones que se dieron en la tercera y décima vuelta para arrebatarle el primer lugar a Cortina, con lo que quedó a 234 milésimas del ganador. El podio lo completó Ignacio López, a 827 milésimas.

En el campeonato el líder es Cortina con 258,5 puntos, seguido por Lucio Rodríguez con 254 y Lucas Bayala con 206. Son los tres con más chances de quedarse con el título en la última carrera del año, que pondrá 61,5 puntos en juego.

Clase 2

En la segunda final de la mañana del domingo uruguayense fue Valentino Spinella quien marcó el rumbo de la Clase 2. El piloto de Olavarría ganó a bordo del Ford Ka preparado por su equipo, obteniendo su segunda victoria del 2026 (la anterior fue el 14 de junio, en Rosario). Su victoria llegó tras 17 vueltas que completó en 30 minutos, 38 segundos y 457 milésimas.

El ganador de la carrera en el Turismo Pista fue Spinella, que todavía aspira al campeonato (está cuarto).

Spinella heredó la pole por el retiro de tiempos a Tomás Bosque y después ganó su serie para partir como líder en la final. Desde ese lugar mantuvo a raya al Fiat Way de Alejo Cravero para quedarse con la victoria. Cravero fue el escolta a 251 milésimas; mientras que el tercero fue Agustín Gajate, a 724 milésimas.

El campeonato es liderado por Gajate con 244 puntos, seguido por Cravero con 238, Juan Paulides con 230, Spinella con 224, Matías Clapier con 221, Agustín Martín con 208 y Nicolás Herrera con 205,5: todos tienen chances en la última fecha.

Clase 3

La actividad de la Clase 3 comenzó con la disputa de las series clasificatorias. En la primera el ganador fue Luciano Farroni luego de ocho minutos, 14 segundos y 542 milésimas de carrera. Alan Buchholz y Federico Hermida Alonso lo siguieron completando el trío de líderes.

En la segunda serie el ganador fue Franco Fauret, que necesitó de ocho minutos, 12 segundos y 735 milésimas para quedarse con el triunfo. Luciano González y Franco De Benedictis completaron el trío de punta.

En la tercera serie llegó el segundo ganador más veloz: Emanuel Alaux se impuso luego de ocho minutos, 12 segundos y 845 milésimas. El podio lo completaron Francisco Martínez y Pablo Collazo.

Fauret hizo valer el primer lugar obtenido en la serie y así como empezó terminó la carrera, obteniendo una sólida victoria de punta a punta después de 26 minutos, 26 segundos y 709 milésimas de carrera.

En el segundo puesto llegó Luciano González, que partió desde el cuarto lugar, pero saltó hasta el puesto de escolta a siete segundos y 505 milésimas del vencedor. Farroni, por su parte, terminó tercero a ocho segundos y 423 milésimas del ganador.

En el campeonato el líder es -de forma extraoficial- Alonso Hermida con 247 puntos, cinco más que Matías Canapino y 10,5 más que Fauret. Todavía con chances aparecen Pezzucchi (240,5) González (200) y Martínez (192), pero necesitarán sumar buena parte o la totalidad de los 61,5 puntos que pondrá en juego la última fecha.

El próximo fin de semana de carrera será en el autódromo de Rafaela el fin de semana del 20, 21 y 22 de noviembre. Las tres clases del Turismo Pista definirán su destino allí.