Werner completó una gran remontada y terminó segundo en La Plata

Este domingo se desarrollaron las series y la carrera final de la novena fecha del campeonato del TC Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, los pilotos de la categoría de las camionetas salieron a medirse para definir al ganador del fin de semana.

Luego de ganar la clasificación, el paranaense Mariano Werner firmó la victoria en la primera de las dos series clasificatorias. Detrás quedaron Tobías Martínez y Otto Fritzler. Sin embargo, Werner debía cumplir con la sanción por la exclusión de la fecha anterior y partiría último en la final.

En la segunda serie el vencedor fue Julián Santero, que sorprendió en el desarrollo de la carrera superando a Agustín Canapino y arrebatándole el primer lugar de la serie. Detrás del mendocino y el oriundo de Arrecifes llegó Diego Azar.

En la final, con Werner partiendo desde el 13er lugar, fue Santero el que salió como líder, pero el ganador acabó siendo Canapino. El de Arrecifes superó rápido a Tobías Martínez y luego dejó atrás al mendocino para firmar su victoria en la competencia y así convertirse en el líder de la Copa de Oro.

En el segundo lugar llegó el paranaense Werner, que tras partir desde el último puesto, logró meterse en el podio a fuerza de potencia, la misma que demostró en clasificación y serie para quedarse con la victoria. El podio lo completó Fritzler a borod de su Ford Ranger.

Al cabo de sus dos primeras fechas, el líder de la Copa de Oro es Canapino con 88,5 puntos, seguido por Fritzler con 87,5. Hernán Palazzo aparece tercero con 79 y pese a la sanción Werner ya está cerca: con 75 puntos aparece en el cuarto lugar de la tabla.

La próxima carrera de la categoría llegará pronto: el escenario será nuevamente el autódromo Roberto Mouras de La Plata, esta vez el fin de semana del 8 de noviembre.