Básquet: Central Entrerriano se quedó y perdió en Mar del Plata

Central Entrerriano de Gualeguaychú cayó por 93 a 74 en su visita a Quilmes de Mar del Plata, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. el elenco del sur provincial tuvo un buen comienzo, pero se quedó en el complemento y lo pagó caro ante los marplatenses.

El primer tiempo en Mar del Plata

A puro vértigo inició el juego en Mar del Plata y en esa dinámica Central Entrerriano se sintió mucho más cómodo, ya que con un parcial de 12 a 4 en apenas tres minutos, encontró gol en las manos de Castillo y Moussa haciendo gala de un aceitado pick and roll obligando a Saborido a pedir el primer tiempo muerto de la noche.

Para la vuelta Quilmes logró contener el desnivel con los ingresos de Dominé y Manuel Alonso que se sumaron a la buena performance de Albertón Rodríguez, pero la visita siguió mandando en el electrónico. De todas maneras, al dueño de casa le hizo bien la rotación y con un triple al filo del ruido de la chicharra de Manuel Alonso, se fueron al primer descanso igualados en 20.

En el segundo Quilmes pudo tomar el protagonismo gracias a los juveniles. De la mano del tucumano Luna y Dominé, el equipo de Saborido encontró juego y gol pasando al frente en el marcador. A pesar del minuto pedido por Pascal la intensidad no mermó en absoluto y el marplatense se encontró más a gusto con la conducción de Luna y la defensa hombre a hombre.

Por el lado entrerriano entre Gómez y Castillo se encargaron de mantener viva la llama, pero el manejo del partido ya había cambiado de manos y Quilmes lo terminó de rubricar con un triple sobre el final (al igual que en el primero) pero en este caso de Augusto Alonso. A vestuarios se fueron 47 a 37 arriba Quilmes.





El complemento en “La Feliz”

La tónica luego del descanso largo se mantuvo en la misma senda, pero esta vez fueron los extranjeros de Quilmes quienes se encargaron de hacerlo. En especial Beamer, que con dos triples aportó a la causa para que el equipo de Saborido saque la máxima de 20 (57-37).

Y así pasó el tercer cuarto, con un Beamer muy certero desde el perímetro, pero por sobre todas las cosas una defensa sólida. En la otra vereda Central trataba de sostenerse a merced de los aportes de Moussa y Gómez. La persiana del tercero se bajó con un 70 a 54 a favor de Quilmes.

El último cuarto fue para la estadística, pero no por eso jugaron a menos. Quilmes tomó nota de la derrota en el debut frente a River y nunca aflojó. Central es un equipo que se caracteriza por dar batalla siempre, por lo que se siguió jugando con dientes apretados hasta el final.

Fue victoria de Quilmes 93 a 74 y más allá de los 27 de Beamer (goleador del juego) y los 14 tanto de Albertón y Duvanced, fueron determinantes los aportes de Luna, Dominé y el gringo Amán, claves en momentos en los que su equipo los necesitó.

En Central Entrerriano se destacaron los 16 del ecuatoriano Castillo y la entrega aunque enfrente tuvo un equipo en el que todos sus engranajes funcionaron en coordinación. La revancha será inmediata, ya que el martes enfrentará en esta misma cancha a Unión.