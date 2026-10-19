Clausura: Sarmiento y Barracas Central quedaron a mano en Junín

El Verde y el Guapo igualaron 1 a 1 este lunes en el estadio Eva Perón.

Sarmiento de Junín igualó este lunes con Barracas Central en un duelo clave para la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 1 a 1, en el estadio Eva Perón, por la 13ª fecha del certamen de Primera División.

El local se puso en ventaja a los 14 minutos, cuando colombiano Jhon Renteria recibió por la derecha, metió una bicicleta ante su marcador y tras un amague definió de zurda.

El Guapo tuvo una clara con un tiro de Nicolás Orsini que dio en el palo derecho del arco defendido por Thyago Ayala.

En el complemento el Verde fue por más y tras el desborde de Santiago Salle no llegó a conectar Junior Marabel, quien luego remató por arriba de Marcelo Miño y la pelota pasó cerca del palo.

Los goles que perdió el local en el arco rival lo sufrió en el suyo. Lucas Suarez tocó la pelota con la mano dentro del área y el árbitro Daniel Zamora no dudó en sancionar penal. Rodrigo Insúa lo capitalizó desde los 12 pasos.

En el final fue anulado un gol de cabeza de Marabel por una posición adelantada. La decisión arbitral fue a instancias del VAR, consigna Infobae.

Con este empate Sarmiento es quinto en la Zona B y Barracas marcha séptimo. En la próxima fecha, el Verde visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19.00. En tanto que Barracas recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el domingo a partir de las 21.30.