Con más de 50 puntos de ventaja, el paranaense Iñaki Arrías acaricia el título en el TC Pista Mouras

El paranaense sumó su sexta victoria y le lleva 50,5 puntos de ventaja a su escolta.

Con seis victorias, el paranaense Iñaki Arrías se consolida como el líder y máximo aspirante al título del TC Pista Mouras. Este domingo volvió a festejar en lo más alto del podio en el autódromo de La Plata y se ubica como líder con 99,5 puntos, a 50,5 unidades de su escolta Damián Pérez.

Del tercero al quinto, todos han conseguido ganar: Bautista Roqueta es tercero con 42, Ignacio Lovich es cuarto con 40, mientras que Ignacio Vilas tiene 38,5 puntos. A pesar de los puntos, el dominio de Arrías es tan grande que lleva más de un puntaje total de una fecha entera (47 puntos), a falta de dos fechas.





Y luego se encuentra un tándem que necesita ganar si quiere aspirar a algo más: Juan Conde (sexto con 37,5), Ignacio Quinta (séptimo con 32,5), Leonardo Forte (octavo con 29), Facundo Ludueña (noveno con 28) y Martín Taha (décimo con 26,5). Por último, Juan José Suárez, está compitiendo en las TC Pista Pick Up y Dante Rubiera Hainze no pudo estar presente.