El Mundial de Canotaje Maratón se puso en marcha en Gualeguaychú

Más de 700 palistas de 40 países compiten en las aguas del río Gualeguaychú.

Las aguas del río Gualeguaychú comenzaron a albergar el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, un hito inédito para Argentina y Sudamérica. La competencia congrega a más de 700 palistas provenientes de más de 40 países en las categorías Máster y Élite, disputándose sobre un circuito estratégico comprendido entre el Puente Méndez Casariego, la zona portuaria y la Costanera.

La jornada inaugural se puso en marcha a las 9 con cinco largadas simultáneas que sumaron 33 competidores en el agua. En el ámbito de la Copa del Mundo, se iniciaron las pruebas de K1 masculino de 75 a 79 años —con dos palistas, entre ellos el argentino Luis Tucci y el español Antonio Cruzado—, la categoría masculina de 80 años o más, que contó con la participación del estadounidense John Traendly, y el K1 femenino de 65 a 69 años, con cuatro atletas internacionales.

En tanto, por el Campeonato Mundial, la categoría K1 masculino de 65 a 69 años reunió a 16 representantes, con la presencia de los argentinos Gustavo Cirillo y Marcelo Cravero. Minutos más tarde, la divisional K1 masculino de 70 a 74 años contó con 10 inscriptos, destacándose los locales Roberto Bustos, Enrique Centeno y Héctor Quiles.

El desempeño local tuvo un momento culminante con Roberto Tito Palacios, quien alcanzó el segundo puesto en la carrera de C1 hombres (35 a 39 años). La actividad de la delegación de Gualeguaychú se completó con las presentaciones de Nahuel Montiel en K1 (40 a 44 años) y Jorge Fernández en K1 (50 a 54 años).

El certamen, que se extenderá hasta el 25 de octubre, continuará este martes con 25 competencias de embarcaciones dobles (K2 y C2) en recorridos de hasta 19 kilómetros con tramos de porteo, consolidando el impacto deportivo e institucional del evento en la región.

Cronograma del martes 20 de octubre

Competencias de la mañana

9: K2 masculino máster de 65 a 69 años.

9.05: K2 masculino de 70 a 74 años.

9.10: K2 masculino de 75 a 79 años.

9.20: K2 femenino máster de 65 a 69 años.

9.25: K2 femenino de 70 a 74 y de 75 a 79 años.

10.30: K2 masculino de 35 a 39 años.

10.35: K2 masculino de 45 a 49 y de 55 a 59 años.

10,40: K2 femenino de 35 a 39, 45 a 49, 50 a 54 y 55 a 59 años.

12.20: Primera ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 23 a 30.

Competencias de la tarde

13: K2 masculino máster de 40 a 44 y de 50 a 54 años.

13.05: K2 masculino de 60 a 64 años y K2 femenino de 55 a 59 años.

13.10: K2 femenino de 40 a 44 y de 60 a 64 años.

13.15 h: C2 masculino máster de 35 a 44 y de 55 a 59 años.

16.05: K2 mixto máster de 35 a 44 y de 45 a 54 años.

16.10: K2 mixto de 55 a 64 y de 65 a 74 años.

17.30: Segunda ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 31 a 47.