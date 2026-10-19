“Es un gran desafío reemplazar a ‘Leo’”, expresó Roberto Ayala

El paranaense Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina, analizó el futuro de la Albiceleste tras el retiro de Lionel Messi y reconoció el enorme desafío que representa afrontar una nueva etapa sin su capitán.

En una entrevista con DSports Radio, el entrerriano se mostró confiado en las posibilidades del seleccionado y destacó el material humano disponible para sostener el nivel competitivo.

“Sabemos que hay material para seguir compitiendo y estando a la altura. Para nosotros, es un gran desafío poder reemplazar a Leo y seguir haciendo competitiva a la selección argentina”, expresó.

Además, remarcó la importancia de los futbolistas experimentados para acompañar a las nuevas generaciones en un proceso de renovación que exigirá mantener la competitividad y la identidad del equipo.

El Ratón también se refirió a Leonel Flores, el joven delantero de Boca Juniors que despertó la atención del cuerpo técnico por sus condiciones y capacidad de desequilibrio. Ayala no ocultó su entusiasmo por el potencial del atacante. “Nos asombra ver futbolistas con el desequilibrio de Leo Flores, estamos muy contentos con él”. En ese sentido, reveló que tanto Scaloni como Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, le transmitieron un mensaje al juvenil para que tome dimensión de las responsabilidades que implica llegar a la Selección.

“Le han dicho que ahora es un futbolista de selección y que tiene que estar atento a muchas cuestiones de su vida”, explicó, en referencia a la importancia de cuidar cada detalle dentro y fuera de la cancha.

Por último, Ayala destacó las características de Gianluca Prestianni, otro de los jóvenes que busca ganarse un lugar en el seleccionado mayor. El integrante del cuerpo técnico valoró especialmente su capacidad para resolver situaciones individuales y superar rivales en el uno contra uno.

“Tiene mano a mano y desequilibrio, es esa clase de futbolistas que siempre son bienvenidos para nosotros”, sostuvo.