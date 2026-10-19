Mujeres y niños ingresarán gratis al último partido de Patronato en condición de local esta temporada

Patronato recibirá a Agropecuario de Carlos Casares el próximo domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y se jugará las últimas fichas como local para lograr la permanencia en la Primera Nacional. En ese contexto, la comisión directiva decidió que mujeres y niños ingresen gratis a alentar al equipo.

A un punto de la zona de descenso, el equipo de Marcelo Fuentes suma 37 puntos necesita un triunfo y esperar una derrota de Chacarita o Nueva Chicago (36) para lograr su objetivo. Y la dirigencia entendió que era el momento de sumar apoyo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Por eso anunció que “los menores hasta 11 años y las mujeres podrán ingresan sin cargo” al sector popular.

Para acceder al estadio deberán presentar el DNI en los molinetes de acceso y tendrán tiempo hasta las 15.30, es decir, media hora antes del partido con el Sojero. El encuentro será válido por la 35ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional y marcará el final de las presentaciones de local para el equipo entrerriano.

En su última actuación en Villa Sarmiento, Patronato regaló más de 300 entradas a través de su programa de La Casa de Patrón, que se emite dos veces por semana por YouTube. La iniciativa le permitió sumar apoyo y logró un triunfo clave frente a Güemes de Santiago del Estero, por 2 a 0. Esta vez, intentará repetir la historia ante Agropecuario para ir más tranquilo a Rafaela.

El anuncio de Patronato en sus redes sociales