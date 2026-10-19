Newell’s venció a Central Córdoba y se afianzó en puestos de playoffs

La Lepra derrotó 2 a 1 al Ferroviario y se ubicó en el sexto lugar de su zona.

Newell’s Old Boys de Rosario derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1 este lunes en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en la continuidad de la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de un arranque parejo La Lepra comenzó a imponer su juego. El primer aviso fue un remate de Facundo Guch que desvió el arquero Alan Aguerre, que luego tuvo una gran respuesta ante un cabezazo de Santiago Solari.

A los 31 minutos un despeje corto le dejó la pelota a Jerónimo Gómez Mattar, que recibió dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador.

En el complemento el elenco santiagueño se arrimó en busca del empate y en ocasiones quedó mal parado en el fondo. Ante ese panorama Walter Mazzanti hilvanó una gran jugada por la derecha y con un toque sutil asistió a Solari que solo tuvo que tocarla para ampliar las diferencias.

Central Córdoba reaccionó y a falta de once minutos consiguió el descuento luego de un centro del entrerriano Horacio Tijanovich y Leonardo Sequeira cabeceó solo ante la desatención defensiva del equipo de Frank Darío Kudelka.

Con esta victoria Newell’s se consolida entre los ocho primeros que están logrando su pase a los octavos de final ya que se ubica sexto y desplazó a Independiente. Mientras que Central Córdoba quedó lejos en el 13° puesto.

En la próxima fecha Newell’s visitará a San Lorenzo el sábado desde las 19.15. Mientras que Central Córdoba recibirá a Vélez, el domingo a partir de las 21.30, consigna Infobae.