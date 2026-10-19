Rubén Flotta, y un nuevo fin de semana futbolero en la Argentina

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta advirtió sobre la acumulación de competencias y el impacto de las bajas físicas en el tramo definitivo del año: “Boca sufrió el cansancio que es normal por estar peleando en todos los frentes, es complicado. Hay que ver cómo termina porque las lesiones complican”, explicó.

Al referirse a la ausencia de Leandro Paredes, consideró que existe cierta amplificación mediática sobre su baja: “El Vasco (Arruabarrena) no discute la calidad de Paredes, pero hay jugadores para suplantarlo. Se lo está sobredimensionando por el potencial que tiene Boca. Se agranda lo de la lesión, pero se le viene un partido complicado contra Vasco da Gama donde tiene que dar vuelta el resultado, sumado a la fase final del campeonato y el cruce con Independiente. El gran objetivo es la Sudamericana”.

Asimismo, destacó la paridad en la zona alta de la tabla acumulada: “En la tabla anual hay cinco equipos peleando palmo a palmo por el primer puesto: Boca, Argentinos Juniors, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez, este último con un gran trabajo de los mellizos Barros Schelotto, apostando a mucha juventud y manteniéndose bien arriba”.

En otro tramo de su análisis, Flotta abordó lo sucedido en el Cilindro de Avellaneda, donde la fiesta en las tribunas no tuvo su correlato en el campo de juego. “El clásico de Avellaneda se vivió con un clima especial. La gente de Racing acompañó con el estadio lleno en el Día de la Madre y un gran colorido, pero el equipo no acompaña. Los dos están lejos de expresar sus respectivas historias”, sostuvo.

Sobre el desarrollo del encuentro, detalló: “Racing hizo un buen primer tiempo, se fue al descanso arriba, buscó, pero no consiguió liquidarlo. En el segundo tiempo se quedó e Independiente lo empató bien”.

Además, el Bicho analizó la labor del conjunto Millonario y las decisiones estratégicas de su rival de turno. “Tras la salida de Ponzio, los operadores de turno siempre están, pero River jugó el mejor partido desde que asumió. También estuvo muy ayudado por el mal planteo del rival, que jugó solo con Sánchez en el medio y puso cinco jugadores ofensivos”.

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