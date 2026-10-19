Santa Elena logró un histórico título en el Entrerriano U13 femenino de básquet

El seleccionado de la Asociación de Básquet de Santa Elena (ABSE) se consagró campeón del Campeonato Entrerriano Femenino de Selecciones de la categoría Infantiles (U13). La corona del elenco santaelenense llegó luego de superar a Pancho Ramírez por 66 a 49 en la final disputada en el gimnasio Juan José Garro del Club Regatas, en Concepción del Uruguay.

De esta manera, el conjunto dirigido técnicamente por Alexis Milesi completó un torneo perfecto con récord de 4-0 y se quedó con el título provincial.

El camino hacia la consagración comenzó con una contundente victoria frente a Colón por 69 a 26, con 17 unidades de Josefina Casco Blanco. En su segunda presentación de la primera fase, Santa Elena derrotó a Pancho Ramírez por 65 a 56, de la mano de Catalina Garnier (21 tantos y 11 rebotes), y aseguró el primer puesto en la Zona 1.

En semifinales, el seleccionado ABSE volvió a mostrar su fortaleza colectiva al imponerse 61-30 a sobre Concordia. Desde el segmento inicial dominó las alternativas (parcial 18-2) y no pasó sobresaltos para meterse en la definición. Alfonsina Garnier, autora de 13 puntos y siete recobres, fue determinante.

En la gran final, Santa Elena volvió a enfrentarse con Pancho Ramírez y se impuso por 66 a 49 para sellar el campeonato. Isabella Castro Blanco, con 22 puntos, fue la máxima anotadora del conjunto campeón, mientras que Catalina Garnier aportó 15 unidades y seis rebotes.

Ambas tuvieron actuaciones destacadas en un equipo que encontró respuestas a lo largo del torneo a partir del esfuerzo colectivo y el aporte de cada una de sus integrantes.

La competencia fue organizada por la Asociación Regional de Básquetbol Pancho Ramírez (ARBPR), que recibió a los seleccionados participantes durante el fin de semana en Concepción del Uruguay. El conjunto local afrontaba el desafío de sostener su dominio en la categoría, luego de haber conquistado las ediciones 2024 y 2025. Sin embargo, Santa Elena se quedó con la final y alcanzó la consagración provincial tras una campaña perfecta.

El plantel campeón

Julieta Latronico (Independiente), Josefina Casco Blanco (Urquiza), Guillermina López Riva (Urquiza), Jazmín Romero (Urquiza), Luana Micaela Moreyra (Progreso), Martina Bogado (Progreso), Valentina Valdez (Progreso), Matilda Rodríguez (Comercio), Lara Medina Castrillón (Comercio), Huilen Ramírez (Comercio), Catalina Garnier (Comercio), Alfonsina Garnier (Comercio), Xiomara Muñoz Gómez (Comercio), Sol Candelaria Milesi (Comercio). Entrenador: Alexis Milesi. Presidente: Germán Aguirre. Delegada: Silvina Cabrera.