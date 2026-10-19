Tomás de Rocamora cayó en Armstrong por la Liga Argentina de Básquet

Tomás de Rocamora cayó frente a Deportivo Norte de Armstrong por la Liga Argentina de Básquet.

Tomás de Rocamora perdió por 65 a 62 frente a Deportivo Norte de Armstrong, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En el equipo ganador, el goleador del juego fue el paranaense Hans Feder Ponce con 17 puntos.

El partido en Armstrong

Desde el comienzo se mostró un juego friccionado de mucho ida y vuelta, donde en la mayoría del primer cuarto no se mostró un claro dominador y fue escasa la ventaja que obtenía uno por sobre el otro. Hans Feder Ponce y Rizzotti fueron puntos altos en la ofensiva del local y por parte del visitante, con un goleo más dividido y efectivo, resaltaron Maeso y Latorre. Finalmente, el primer cuarto culminó 14-16.

El segundo cuarto comenzó mucho más dinámico y ambos equipos se mostraron muchos más sólidos a la hora de defender, aunque ninguno puedo quebrar la breve ventaja que lograba imponer en el desarrollo del juego.

A falta de dos minutos de culminar la primera mitad, los dirigidos por Alejandro Cupulutti supieron cómo detener la ofensiva rival junto a reiteradas ofensivas exitosas, acompañadas de un triple de Rojas para cerrar el segundo cuarto 30-22.

El tercer cuarto se desarrolló muy diferente a lo que fue la primera mitad, principalmente por defensa alta que plantaron los dirigidos por Sebastián Amato. Producto de dicha defensa, el visitante achicó la diferencia en el marcador rápidamente y supo establecer sus condiciones en el juego para poder cerrar el tercer cuarto 44-40.

Cuando comenzaron los últimos 10 minutos del partido los dos equipos se vieron cerrados en un bloque defensivo cada vez que el otro atacaba. Un partido que en su totalidad fue sumamente parejo y hasta que culminó, no parecía ver un claro vencedor.

A falta de un minuto, un triple de Hans Feder Ponce fue clave para sentenciar el partido, cuyo final fue 65-62.