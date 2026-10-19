Torneo Clausura: Riestra-Unión, duelo de necesitados en el cierre de la fecha

Deportivo Riestra y Unión protagonizarán duelo de necesitados en el cierre de la fecha del Clausura.

En el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Unión de Santa Fe, desde las 21.15, por la fecha 13 del Torneo Clausura de Primera División. El Malevo buscará sumar de a tres luego de ocho partidos y encaminar su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Mientras que el Tatengue, intentará cortar una racha de cuatro derrotas al hilo.

Deportivo Riestra llega luego de perder 1-0 con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, resultado que prolongó a ocho su racha de partidos sin victorias. La última vez que ganó por el Clausura fue ante Estudiantes en la cuarta fecha.

El conjunto de Bajo Flores necesita sumar de a tres para encaminar su permanencia en Primera y soñar con la clasificación a los playoffs del campeonato.

Por su parte, Unión de Santa Fe llega tras una dura derrota de local ante Defensa y Justicia y acumuló su cuarta derrota consecutiva, previamente fue goleado 3-0 por Boca y superado 2-1 por Independiente y Talleres. “Hoy tengo vergüenza y le pido disculpas al hincha. Si me quiere disculpar que me disculpe y si no lo entiendo”, declaró Leonardo Madelón tras la derrota del Tatengue frente al Halcón.

FORMACIONES

DEPORTIVO RIESTRA

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso, Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

UNIÓN

Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Yael Falcón Pérez. Cancha: Deportivo Riestra. Hora: 21.15 (ESPN Premium).