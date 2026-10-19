Werner: “A mí no me importa lo que diga el resto de los rivales”

El piloto paranaense Mariano Werner protagonizó una gran remontada en la novena final de la temporada que el TC Pick Up disputó este fin de semana en La Plata. El entrerriano partió desde el último lugar de la grilla y terminó en el segundo escalón del podio, recuperando terreno en la Copa de Oro luego de perder todos los puntos en Balcarce.

En declaraciones a Recta Principal, Werner fue contundente sobre las críticas de sus adversarios: “A mí no me importa nada lo que diga el resto de los rivales porque todos los que hablan lo hacen para sacar provecho de sí mismo”.

El piloto de Paraná contó cómo es la relación con sus colegas dependiendo del resultado en pista: “Al principio cuando vos andás mal todos te saludan. Cuando ya empezás a andar bien te miran de otra manera y el día que les ganás ya muchos van corriendo a ver si tenés algo malo o van pidiendo otra cosa. Pero hay muchos que están golpeando siempre el comisariato, siempre la camioneta de los técnicos y mucho más”.