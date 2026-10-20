Atlético Paraná sacó una mínima ventaja ante VF en un partido con cinco goles por los cuartos de final

El Decano ganó 3 a 2 en el Mutio en la ida de los cuartos de final de la Supercopa (Foto: LPF).

Atlético Paraná derrotó a Atlético VF por 3 a 2 en la ida de los cuartos de final de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol. El encuentro se disputó este martes en las instalaciones del estadio Pedro Mutio, donde el conjunto Decano sacó ventaja de cara a la revancha de la próxima semana.

En un partido con muchas emociones, el Decano se impuso por la mínima y luego de estar en desventaja desde la primera mitad. Octavio Retamoso adelantó a la visita, a los 17 minutos del primer tiempo, pero su equipo sufrió la expulsión de Agustín Morales, a los 38, y el local lo aprovechó.

El Rojiblanco reaccionó en el complemento con goles de Matías Pérez, a los 28 minutos, e Ivo Arrúa, a los 30’ y 41’. Lucas Milocco –en contra de su propia valla– descontó para VF en el primer minuto adicional.

Cabe destacar que la programación comenzó el pasado domingo con la victoria de Sportivo Urquiza en el clásico más popular del ámbito doméstico ante Peñarol por 2 a 1 en el estadio Aníbal Giusti. La revancha entre la V Azulada y el Tricolor tendrá lugar en La Floresta.

Este miércoles continuará la programación con el clásico del sur de la capital entrerriana: Neuquén-Oro Verde, a partir de las 18.30, en el estadio Luis Renaud. En tanto que Don Bosco-Patronato se medirán desde las 21 en el Carlos Federik, de la Avenida.