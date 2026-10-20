Boca irá por la remontada en busca de la final de la Sudamericana

Boca tendrá una parada brava en el Maracaná ante Vasco da Gama, en busca de la final de la Sudamericana.

Boca visitará este martes a Vasco da Gama de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en la gran final. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto.

Boca llega a este encuentro con la obligación de ganar, ya que en la ida cayó 1-0 como local en La Bombonera, en un partido que se definió a favor del equipo brasileño gracias al gran cabezazo de Adson.

El Xeneize, que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena, busca redondear un semestre inolvidable en el que podría conseguir la cuádruple corona. Esto se debe a que, además de la Copa Sudamericana, también podría conquistar el Torneo Clausura, el título de campeón de Liga y la Copa Argentina.

La gran incógnita para este enfrentamiento en Boca pasa por el lado de su capitán y figura, Leandro Paredes, quien hace menos de dos semanas sufrió un desgarro y hace todo lo posible para decir presente en el Maracaná.

Vasco da Gama, por su parte, busca salvar el 2026 con un título en la Copa Sudamericana, debido a que en el plano local está teniendo un año muy complicado y lucha por la permanencia en el Brasileirao.

FORMACIONES

VASCO DA GAMA

Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

BOCA

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Carlos Palacios o Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). VAR: Juan Soto (Venezuela). Cancha: Estadio Maracaná. Hora: 21.30 (ESPN, Disney+ Premium y DSports).