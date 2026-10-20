Con Lionel Messi y Alfredo Di Stéfano están los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos

Con Lionel Messi y Afredo Di Stéfano pero sin Diego Maradona, se dieron a conocer los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos. Se trata de una iniciativa especial en conmemoración por los 70 años del galardón de la revista France Football y propone elegir la mejor edición individual entre las obtenidas por futbolistas que ganaron en dos o más oportunidades.

A diferencia de una elección al mejor jugador de la historia, la votación compara temporadas específicas y permite que un mismo futbolista tenga más de una candidatura. Por el momento, Cristiano Ronaldo lidera los primeros resultados.

Entre los otros nominados figuran Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário y Kevin Keegan.

Messi y Ronaldo son dos de los protagonistas de la elección. El argentino aparece entre los más votados con sus ediciones de 2012 y 2023, mientras que el portugués compite con la de 2008. En los primeros resultados difundidos, Ronaldo arraza con el 62% de los votos, contra el 13% de Messi por 2012 y el 9% por 2023.

La votación es popular y cada participación tiene un costo de un euro. El ganador se conocerá el 27 de octubre, fecha prevista también para la ceremonia oficial del Balón de Oro.

Por qué no está Maradona

El Balón de Oro se comenzó a entregar en 1956 pero durante sus primeros casi 40 años se le otorgó solo a futbolistas europeos. El primero nacido en otro continente en ganarlo fue George Weah, en 1995, por lo que leyendas como el Diego Maradona o Pelé nunca lo recibieron. Sin embargo, al astro argentino sí le dieron uno, de manera honorífica, también en 1995. De todas maneras, no llega a las dos veces, consigna TyC Sports.

Todos los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos

Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

Alfredo Di Stefano (1957, 1959)

Marco Van Basten (1988, 1989, 1992)

Johann Cruyff (1971, 1973, 1974)

Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981)

Michel Platini (1983, 1984, 1985)

Ronaldo Nazário (1997, 2002)

Kevin Keegan (1978, 1979)

Franz Beckenbauer (1972, 1976)