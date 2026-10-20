Dominio argentino en el segundo día del Mundial de Canotaje Maratón en Gualeguaychú

La segunda jornada del Campeonato Mundial Máster de Canotaje Maratón 2026, disputada este martes 20 de octubre en Gualeguaychú, tuvo un marcado protagonismo argentino, con victorias y podios en distintas categorías de kayak doble (K2) y canoa doble (C2), tanto en las competencias masculinas como femeninas.

El certamen reúne a deportistas de diferentes países y franjas etarias, que compiten en un circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. La actividad vuelve a poner a la ciudad entrerriana en el centro de la escena internacional del canotaje, en una edición histórica por tratarse del primer Mundial de la especialidad organizado en Argentina y Sudamérica.

Entre los resultados masculinos, Argentina consiguió triunfos en las categorías K2 de 35 a 39 años, con Alan Nielsen e Iván Mansbach; de 40 a 44, con Mauricio Caffa y Rodrigo Caffa; de 45 a 49, con Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo; y de 60 a 64, con Fabián González y Omar Linares. También hubo presencia nacional en otros podios, en pruebas que contaron con representantes de Australia, Sudáfrica, Canadá, Uruguay y distintos países europeos.

En la rama femenina, las duplas argentinas también tuvieron una destacada actuación. Micaela Maslein y María Garro ganaron en K2 de 35 a 39 años; Valeria Cilleruelo y Victoria Sánchez se impusieron en la categoría de 40 a 44; Griselda Noé y Corina Martin vencieron en la de 45 a 49; y Fabiana Moya y Roxana Tola hicieron lo propio en la franja de 55 a 59 años. En la categoría de 50 a 54, el triunfo fue para Estados Unidos, mientras que las argentinas Lorena Godoy y Mariana Arzuaga finalizaron terceras.

La jornada también dejó el primer puesto de Claudio Paiva y Roberto Palacios en C2 masculino de 35 a 39 años. Por su parte, otras delegaciones internacionales sumaron victorias y podios, reflejando el carácter internacional de la competencia.

El Mundial continuará con nuevas pruebas, en un escenario que combina el alto nivel deportivo con la posibilidad de que el público acompañe gratuitamente desde la Costanera de Gualeguaychú.