“Fue el mejor resultado posible”, analizó Exequiel Bastidas

Por segunda vez desde que compite en TN Clase 2, Exequiel Bastidas anotó su nombre en el primer lugar del campeonato 2026, cuya próxima fecha será en el Autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos), entre los días 31 de octubre y 1º de noviembre, en el marco de la undécima fecha anual.

Habiendo liderado los primeros metros de la competencia a bordo del Toyota Yaris atendido por Ale Bucci Racing, el piloto entrerriano tenía a Tomás Vitar como su primer rival. Intentó mantener detrás al Nissan March, pero una clara maniobra de superación ejercida por el piloto local le abrió el camino a la victoria, y debió conformar al líder del certamen con un segundo lugar que bien puede ser considerado positivo, pues aún lidera la tabla anual.

“El segundo puesto en la final fue importante para nosotros, dado que sumamos muy buenos puntos para poder mantener mi condición de líder en el campeonato. Siendo que Tomás Vitar fue contundente durante todo el fin de semana, este fue el mejor resultado para nosotros”, explicó el paranaense.

Y añadió: “Pude liderar la carrera, pero su auto funcionó muy bien y no pude controlarlo; luego intenté una superación que no pude concretar y ahí entendí que era lo mejor intentar seguir su ritmo dado que se acercaba Francisco Coltrinari”.

Más adelante explicó que “cometí un error en clasificación, estábamos para lograr la pole position y luego en la final me faltó tener un poco de ritmo para intentar recuperar la primera posición, pero nos fuimos de la carrera de Mendoza con el objetivo cumplido de mantener el liderazgo en el campeonato. Por delante quedarán dos fechas a todo o nada”, reconoció quien nunca antes compitió en el Autódromo Ciudad de Viedma.

A pesar de ello, no se alarmó. “Con varias horas de simulador y tomando las primeras referencias en los entrenamientos de la última fecha podremos tener las referencias necesarias para enfrentar el fin de semana. Previo a ello vendrá una carrera en Concordia, para mí importante pues es un circuito que sí conozco, y que me permite correr antes de la última fecha como local a nivel provincial”.