Fútbol liguista: jugadores de Patronato y VF protagonizaron una batahola

El partido entre VF y Patronato, por los cuartos de final de la categoría Sub 20 de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) terminó con una batahola generalizada. Es que los jugadores de ambos equipos se trenzaron en una pelea una vez terminado el partido y, además, desde el exterior del campo de juego volaron proyectiles.

Los hechos en barrio Hernandarias

El episodio ocurrió en el predio del Club VF, ubicado en calle Hernandarias de la capital entrerriana. El visitante se impuso por 3 a 2, pero una vez terminado el encuentro, se produjo un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos que motivó la intervención del personal policial encargado del operativo de seguridad.

En este marco, desde fuentes oficiales confirmaron que futbolistas de los dos planteles protagonizaron una pelea. Además, informó que desde la tribuna local arrojaron piedras hacia el campo de juego.

Según trascendió, al menos seis futbolistas Rojinegros necesitaron atención médica como consecuencia de los golpes recibidos durante los hechos. Además, uno de los jueces de línea habría sido alcanzado por elementos contundentes arrojados desde la parcialidad local.