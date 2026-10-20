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La Liga Paranaense de Fútbol llamó a promover el respeto tras los incidentes en la Sub 20

20 de Octubre de 2026 - 18:24
Análisis
ANÁLISIS
Patronato - Atlético VF

Sin sanciones, la LPF emitió un comunicado sobre los incidentes entre Patronato y Atlético VF. (Foto: Minuto a Minuto)

La Liga Paranaense de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que llamó a promover el respeto y la responsabilidad dentro y fuera de la cancha, luego de los incidentes registrados este lunes entre jugadores de Patronato y Atlético VF, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de  la Supercopa de la categoría Sub 20.

En el documento, fechado el 20 de octubre, la entidad reafirmó “la importancia del compromiso institucional, el respeto y la responsabilidad de todos los actores que formamos parte de nuestro fútbol”.

Además, destacó el trabajo deportivo y social que realizan los clubes y sus integrantes, y remarcó que el fútbol constituye “una herramienta de formación, inclusión, contención y construcción de valores”.

El comunicado también hizo hincapié en la responsabilidad de los protagonistas, especialmente por el ejemplo que representan para los más jóvenes. “Ser protagonistas del fútbol también significa saber respetar al rival, a los árbitros, a los dirigentes, al público y a las reglas del juego”, señaló la Liga.

En ese sentido, la institución convocó a clubes, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, familias e hinchas a continuar construyendo un ámbito basado en el diálogo, la inclusión y el juego limpio.

“El fútbol lo cuidamos entre todos”, expresó la entidad, que concluyó su mensaje con un llamado a trabajar unidos por el presente y el futuro de la Liga Paranaense.

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