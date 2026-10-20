Deportes

Primera Nacional: Álvaro Carranza será el árbitro de Patronato-Agropecuario en el Grella

20 de Octubre de 2026 - 21:20
Análisis
ANÁLISIS
Alvaro Carranza

Carranza fue designado para el último partido de Patrón como local en 2026.

Álvaro Carranza fue designado este martes para dirigir el último partido como local de Patronato en esta temporada de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo confirmó como réferi del encuentro entre el cuadro paranaense y Agropecuario, por la 35ª fecha de la Zona B, a disputarse este domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Carranza estará acompañado por Eduardo Lucero y Mariano Viale, quienes oficiarán como primer y segundo asistente, respectivamente. Guillermo González, por su parte, será el cuarto árbitro en Villa Sarmiento.


Patronato (37 puntos) recibirá al Sojero con la misión de ganar y esperar que no lo hagan Nueva Chicago y Chacarita Juniors (36), hoy en zona de descenso a la Primera Metropolitana. El Funebrero jugará en simultáneo ante Temperley, como visitante, mientras que el Torito lo hará el lunes desde las 13 frente a San Martín de San Juan, en Mataderos.

Primera Nacional – Fecha 35 Sábado 24 de octubre 

15.30 Almagro – Tristán Suárez

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Agustín Panizza 

 

16 Ferro Carril Oeste – Chaco For Ever 

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Sebastián Pumetti

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jorge Broggi 

 

16 Quilmes – San Martín (Tucumán)

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Martín Despósito 

 

19 Deportivo Madryn – San Telmo 

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz 

 

20 Colegiales – Atlético de Rafaela 

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Iván Mastroieni 

 

21 Ciudad de Bolívar – Colón (estadio Municipal de Bolívar)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez  

 

Domingo 25 de octubre 

15.30 Almirante Brown – Deportivo Morón 

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez 

 

15.30 Estudiantes – Los Andes 

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Darío Sandoval 

 

16 Racing (Córdoba) – All Boys 

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Franco Morón 

 

16 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – Atlanta

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Federico Guaymas 

 

16 Patronato – Agropecuario  Argentino

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Mariano Viale

Cuarto árbitro: Guillermo González 

 

16 Temperley – Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti 

 

17 Mitre (Santiago del Estero) – Godoy Cruz (Mendoza)

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Nelson Bejas 

 

17 Central Norte (Salta) – Acassuso (estadio Padre Ernesto Martearena)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Mauricio Martín 

 

17 F.C. Midland – Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Damián Orellana

Asistente 2: Gustavo Benítez Soilan

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni 

 

17 Deportivo Maipú (Mendoza) - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Juan Nebbietti

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Débora Leguizamón

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo  

 

Lunes 26 de octubre 

13 Nueva Chicago – San Martín (San Juan)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca 

 

15.30 Defensores de Belgrano – San Miguel 

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Facundo Fuentes  

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