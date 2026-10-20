Primera Nacional: Álvaro Carranza será el árbitro de Patronato-Agropecuario en el Grella

Carranza fue designado para el último partido de Patrón como local en 2026.

Álvaro Carranza fue designado este martes para dirigir el último partido como local de Patronato en esta temporada de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo confirmó como réferi del encuentro entre el cuadro paranaense y Agropecuario, por la 35ª fecha de la Zona B, a disputarse este domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Carranza estará acompañado por Eduardo Lucero y Mariano Viale, quienes oficiarán como primer y segundo asistente, respectivamente. Guillermo González, por su parte, será el cuarto árbitro en Villa Sarmiento.

Patronato (37 puntos) recibirá al Sojero con la misión de ganar y esperar que no lo hagan Nueva Chicago y Chacarita Juniors (36), hoy en zona de descenso a la Primera Metropolitana. El Funebrero jugará en simultáneo ante Temperley, como visitante, mientras que el Torito lo hará el lunes desde las 13 frente a San Martín de San Juan, en Mataderos.

Primera Nacional – Fecha 35 Sábado 24 de octubre

15.30 Almagro – Tristán Suárez

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

16 Ferro Carril Oeste – Chaco For Ever

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Sebastián Pumetti

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

16 Quilmes – San Martín (Tucumán)

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Martín Despósito

19 Deportivo Madryn – San Telmo

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

20 Colegiales – Atlético de Rafaela

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Iván Mastroieni

21 Ciudad de Bolívar – Colón (estadio Municipal de Bolívar)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

Domingo 25 de octubre

15.30 Almirante Brown – Deportivo Morón

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

15.30 Estudiantes – Los Andes

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

16 Racing (Córdoba) – All Boys

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Franco Morón

16 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – Atlanta

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

16 Patronato – Agropecuario Argentino

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Mariano Viale

Cuarto árbitro: Guillermo González

16 Temperley – Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

17 Mitre (Santiago del Estero) – Godoy Cruz (Mendoza)

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

17 Central Norte (Salta) – Acassuso (estadio Padre Ernesto Martearena)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

17 F.C. Midland – Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Damián Orellana

Asistente 2: Gustavo Benítez Soilan

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

17 Deportivo Maipú (Mendoza) - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Juan Nebbietti

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Débora Leguizamón

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

Lunes 26 de octubre

13 Nueva Chicago – San Martín (San Juan)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca

15.30 Defensores de Belgrano – San Miguel

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Facundo Fuentes