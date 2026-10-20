Primera Nacional: Álvaro Carranza será el árbitro de Patronato-Agropecuario en el Grella

Carranza fue designado para el último partido de Patrón como local en 2026.
Álvaro Carranza fue designado este martes para dirigir el último partido como local de Patronato en esta temporada de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo confirmó como réferi del encuentro entre el cuadro paranaense y Agropecuario, por la 35ª fecha de la Zona B, a disputarse este domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Carranza estará acompañado por Eduardo Lucero y Mariano Viale, quienes oficiarán como primer y segundo asistente, respectivamente. Guillermo González, por su parte, será el cuarto árbitro en Villa Sarmiento.
Patronato (37 puntos) recibirá al Sojero con la misión de ganar y esperar que no lo hagan Nueva Chicago y Chacarita Juniors (36), hoy en zona de descenso a la Primera Metropolitana. El Funebrero jugará en simultáneo ante Temperley, como visitante, mientras que el Torito lo hará el lunes desde las 13 frente a San Martín de San Juan, en Mataderos.
Primera Nacional – Fecha 35 Sábado 24 de octubre
15.30 Almagro – Tristán Suárez
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
16 Ferro Carril Oeste – Chaco For Ever
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Sebastián Pumetti
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
16 Quilmes – San Martín (Tucumán)
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Martín Despósito
19 Deportivo Madryn – San Telmo
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
20 Colegiales – Atlético de Rafaela
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Mariano Ascensi
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Iván Mastroieni
21 Ciudad de Bolívar – Colón (estadio Municipal de Bolívar)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
Domingo 25 de octubre
15.30 Almirante Brown – Deportivo Morón
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
15.30 Estudiantes – Los Andes
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
16 Racing (Córdoba) – All Boys
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Franco Morón
16 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) – Atlanta
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
16 Patronato – Agropecuario Argentino
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Mariano Viale
Cuarto árbitro: Guillermo González
16 Temperley – Chacarita Juniors
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
17 Mitre (Santiago del Estero) – Godoy Cruz (Mendoza)
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
17 Central Norte (Salta) – Acassuso (estadio Padre Ernesto Martearena)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
17 F.C. Midland – Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Damián Orellana
Asistente 2: Gustavo Benítez Soilan
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
17 Deportivo Maipú (Mendoza) - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Juan Nebbietti
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Débora Leguizamón
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
Lunes 26 de octubre
13 Nueva Chicago – San Martín (San Juan)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
15.30 Defensores de Belgrano – San Miguel
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Facundo Fuentes