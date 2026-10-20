Riestra y Unión, y un empate que no le sirvió a ninguno en el torneo

Deportivo Riestra y Unión protagonizaron un empate que no le sirvió a ninguno en el Torneo Clausura.

En el cierre de la jornada número 13 del Torneo Clausura, Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe igualaron 1-1 en el Guillermo Laza. En el marco de un encuentro muy parejo, el Malevo golpeó primero a los cinco minutos del complemento con un cabezazo inmejorable de Juan Cruz Randazzo que, paradójicamente, debió salir por lesión apenas unos instantes después de su conversión. Sin embargo, la alegría le duró muy poco al local, ya que la reacción del Tatengue fue casi inmediata. A los 11 de la etapa final, Tobías Rubio le bajó el telón a una destacada acción colectiva del visitante.

Así, ambos equipos continúan fuera de la zona de playoffs y, en el caso particular del conjunto de Guillermo Duró, todavía no ha podido confirmar su permanencia en Primera División, lo que al mismo tiempo mantiene con vida a Aldosivi de Mar del Plata que, si el resultado favorecía al dueño de casa, confirmaba su descenso a la Primera Nacional.

Durante el primer tiempo ambos equipos se prestaron el balón y generaron alguna que otra jugada, pero se guardaron las emociones para el complemento.

A los cinco minutos del segundo tiempo, Randazzo conectó de cabeza un córner enviado desde la derecha y abrió el marcador, aunque se lesionó y tuvo que ser reemplazado.

Sin embargo, el cambio se demoró demasiado y Riestra jugó varios minutos con 10 hombres, ventaja que aprovechó muy bien Unión, ya que llegó al empate cuando el encuentro llegaba a los 12 minutos.

Una gran jugada colectiva derivó en un pase por izquierda para Lucas Ayala, que llegando al fondo mandó un centro para la entrada de Rubio y este de cabeza anotó el 1 a 1 definitivo.

Después de esa conquista hubo muy poco de parte de ambos elencos, tal vez por miedo o por carencia de ideas, y terminaron redondeando un pálido empate 1 a 1.