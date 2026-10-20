TC Pick Up: Werner mostró una gran remontada y se recuperó en la Copa de Oro

Werner mostró una gran remontada y se recuperó en la Copa de Oro del TC Pick Up.

El entrerriano Mariano Werner afrontó la novena fecha de TC Pick Up sabiendo que largaba último en la Final por la sanción que le había impuesto la CAF tras la cita de Balcarce. Sin embargo, el entrerriano ratificó el buen funcionamiento de la Foton y fue el claro dominador del fin de semana, logrando remontar 11 puestos para llegar segundo a la bandera a cuadros. Este resultado le permitió recuperar terreno en la Copa de Oro y ubicarse cuarto, a 13,5 puntos del nuevo líder, Agustín Canapino (Chevrolet S10).

El Zorro de Paraná había arrancado con fuerza. El sábado se adjudicó la pole position con una ventaja de 0s588 sobre su escolta, el Titán de Arrecifes. Luego, en la mañana del domingo triunfó en su selectiva con una ventaja de 2s392 sobre Tobías Martínez (Chevrolet S10) en tan solo cinco vueltas.

No obstante, el entrerriano arrastraba una sanción de Balcarce, donde fue excluido de la competencia -había hecho pole position y ganado su serie, pero abandonado la Final- por exceder la medida de compresión del motor.

A su vez, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) determinó que pague una abultada multa (20 millones de pesos) y largue último la próxima Final que participe.

Fue así como Werner se posicionó en la última fila, pero remontó hasta el segundo puesto en las 20 vueltas que duró la carrera. Este desempeño le permitió trepar desde el noveno al cuarto puesto en la Copa de Oro y situarse a 13,5 unidades del puntero.

La próxima fecha de TC Pick Up se disputará los próximos 7 y 8 de noviembre en un circuito a confirmar, señala Solo TC.