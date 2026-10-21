Básquet: Central Entrerriano cosechó otra caída en Mar del Plata

Central Entrerriano perdió ante Unión de Mar del Plata y cerró su primera gira con dos caídas.

Central Entrerriano de Gualeguaychú cayó 71 a 53 ante Unión de Mar del Plata, en su segunda presentación en la Liga Argentina 2026/2027. Juan Esteban De la Fuente fue el máximo goleador y el destacado del Celeste, con 17 puntos y ocho rebotes. Fausto Mouso lo fue en el elenco del sur entrerriano.

El partido en “La Feliz”

El equipo de Juan Ramón Aquino tomó la iniciativa en el primer cuarto, con Eric Kibi como referencia anotadora y los triples de Patricio Piñero y De la Fuente. El aporte de Esteban Corroto, con cuatro puntos desde el banco, ayudó a cerrar el segmento 20 a 10.

En el segundo, Unión aceleró con Joaquín Cabrera, Piñero y De la Fuente: metió un parcial de 8-0 para escaparse 31 a 13 y luego amplió la diferencia a 21. Central respondió con una corrida de 8-0, impulsada por dos triples de Manuel Gómez, pero El Quincho llegó al descanso arriba 43 a 26.

El tercer cuarto tuvo menor producción ofensiva y terminó igualado en 13. Mika Montoya aportó cuatro puntos y De la Fuente convirtió a larga distancia para sostener la ventaja. Central encontró respuestas en Ignacio Ortega, aunque no logró reducir la distancia: el local entró al último período 56 a 39.

En el cierre, cinco puntos de Cabrera mantuvieron el control del Celeste. Fausto Moussa, goleador visitante con 15, sostuvo las posibilidades de Central, sin alcanzar a comprometer el resultado. Kibi completó ocho puntos y once rebotes.

De esta manera, Central Entrerriano se fue de Mar del Plata con dos derrotas luego de caer el domingo ante Quilmes.