Deportes

Con dos entrerrianos entre los 51 pilotos, ya están los inscriptos para el TC en Rosario

21 de Octubre de 2026 - 18:41
TC

El TC volverá a Rosario luego de siete años para la tercera fecha de la Copa de Oro.

Con dos entrerrianos y un total de 51 pilotos, el Turismo Carretera volverá este fin de semana al autódromo Juan Manuel Fangio, de Rosario. Será la tercera edición de la Copa Río Uruguay y la segunda visita de la Máxima al trazado rosarino de 4000 metros, tras la quinta fecha de 2019, que tuvo como ganador a Matías Rossi.

Entre los protagonistas estarán el paranaense Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli, ambos a bordo de Ford Mustang. El tres veces campeón del TC suma 59 puntos en la Copa de Oro y se ubica séptimo, mientras que Nico suma 18 y espera llegar a los tres de último minuto.

Facundo Chapur arriba como el líder de la Copa con 82,5 puntos, perseguido por Julián Santero (81 y virtualmente clasificado como tres de último minuto) y Otto Fritzler con 78 unidades. La última fecha del TC, en San Nicolás, se fue en manos de Ignacio Faín, que al podio lo acompañaron Chapur y Santero.

La única novedad de la fecha es que Santiago Álvarez cambia de equipo: deja la estructura de Uranga Racing, para pasar al TCM Racing Team de Javier Ciabattari y Marcelo La Manna. El Camaro lo trasladó al taller preparado en Córdoba.

Inscriptos: Turismo Carretera

Autódromo Juan Manuel Fangio, Rosario, Santa Fe.

Fecha: 25/10/2026

N° / Auto / Piloto / Marca y equipo

1 (1) Agustín Canapino (Chevrolet - Canning Motorsports)

2 (3) Mauricio Lambiris (Ford - Laborito Jr.)

3 (4) Germán Todino (Ford - FPA Racing)

4 (5) Marcelo Agrelo (Torino - Trotta Racing)

5 (6) Juan Martín Trucco (Dodge - DBG Motorsport)

6 (7) Santiago Mangoni (Chevrolet - Canning Motorsports)

7 (11) Mariano Werner (Ford - Fadel Memo Corse)

8 (14) Christian Ledesma (Chevrolet - Pradecon Racing)

9 (15) Juan José Ebarlín (Chevrolet - LRD Performance)

10 (24) Luis José Di Palma (Toyota - RUS Med Team)

11 (27) Emiliano Spataro (Ford - Spataro Racing)

12 (29) Elio Craparo (Ford - Moriatis Competición)

13 (32) Matías Canapino (Torino - Catalán Magni Motorsport)

14 (37) Norberto Fontana (Chevrolet - Azar Motorsport)

15 (53) Juan Tomás Catalán Magni (Chevrolet - Catalán Magni Motorsport)

16 (57) Juan Pablo Gianini (Ford - JPG Racing)

17 (60) Jerónimo Teti (Ford - Laborito Jr.)

18 (63) Nicolás Bonelli (Ford - Hermanos Álvarez)

19 (68) Julián Santero (BMW - BMW Motorsport)

20 (71) Sebastián Abella (Toyota - Alifraco Sport)

21 (77) Augusto Carinelli (Ford - Guri Martínez Competición)

22 (79) Facundo Chapur (Torino - Trotta Racing)

23 (83) Facundo Ardusso (Ford - Guri Martínez Competición)

24 (85) Ricardo Risatti (Ford - TCM Racing Team)

25 (86) Ignacio Faín (Torino - Trotta Racing)

26 (87) Nicolás Impiombato (Torino - Impiombato Motorsport)

27 (88) Nicolás Trosset (Ford - Savino Sport)

28 (95) Marcos Landa (Chevrolet - Pradecon Racing)

29 (101) Jonatan Castellano (Dodge - Galarza Racing)

30 (107) Tobías Martínez (Chevrolet - RUS Med Team)

31 (109) Nicolás Moscardini (Dodge - SAP Team)

32 (110) Diego Azar (Mercedes Benz - Maquin Parts)

33 (112) Lucas Valle (Chevrolet - RV Racing)

34 (113) Rodrigo Lugón (Ford - A&P Competición)

35 (115) Diego De Carlo (Chevrolet - LRD Performance)

36 (116) Kevin Candela (BMW - Candela Competición)

37 (117) Matías Rossi (Toyota - Pradecon Racing)

38 (119) Hernán Palazzo (Toyota - Pradecon Racing)

39 (122) Andrés Jakos (Toyota - Coiro Competición)

40 (123) Martín Vázquez (Dodge - MV Racing)

41 (133) Valentín Aguirre (Chevrolet - Pradecon Racing)

42 (137) Jeremías Scialchi (Ford - Moriatis Competición)

43 (140) Gaspar Chansard (Toyota - Giavedoni Sport)

44 (141) Jorge Barrio (Chevrolet - Canning Motorsports)

45 (147) Marco Dianda (Dodge - Galarza Racing)

46 (154) Joaquín Ochoa (Toyota - Azar Motorsport)

47 (157) Juan Bautista De Benedictis (Ford - RUS Med Team)

48 (172) Santiago Álvarez (Chevrolet - TCM Racing Team)

49 (197) Marcos Quijada (Chevrolet - RUS Med Team)

50 (231) José Manuel Urcera (Mercedes Benz - Maquin Parts)

51 (256) Otto Fritzler (Mercedes Benz - Maquin Parts)

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