Con dos entrerrianos entre los 51 pilotos, ya están los inscriptos para el TC en Rosario

El TC volverá a Rosario luego de siete años para la tercera fecha de la Copa de Oro.
Con dos entrerrianos y un total de 51 pilotos, el Turismo Carretera volverá este fin de semana al autódromo Juan Manuel Fangio, de Rosario. Será la tercera edición de la Copa Río Uruguay y la segunda visita de la Máxima al trazado rosarino de 4000 metros, tras la quinta fecha de 2019, que tuvo como ganador a Matías Rossi.
Entre los protagonistas estarán el paranaense Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli, ambos a bordo de Ford Mustang. El tres veces campeón del TC suma 59 puntos en la Copa de Oro y se ubica séptimo, mientras que Nico suma 18 y espera llegar a los tres de último minuto.
Facundo Chapur arriba como el líder de la Copa con 82,5 puntos, perseguido por Julián Santero (81 y virtualmente clasificado como tres de último minuto) y Otto Fritzler con 78 unidades. La última fecha del TC, en San Nicolás, se fue en manos de Ignacio Faín, que al podio lo acompañaron Chapur y Santero.
La única novedad de la fecha es que Santiago Álvarez cambia de equipo: deja la estructura de Uranga Racing, para pasar al TCM Racing Team de Javier Ciabattari y Marcelo La Manna. El Camaro lo trasladó al taller preparado en Córdoba.
Inscriptos: Turismo Carretera
Autódromo Juan Manuel Fangio, Rosario, Santa Fe.
Fecha: 25/10/2026
N° / Auto / Piloto / Marca y equipo
1 (1) Agustín Canapino (Chevrolet - Canning Motorsports)
2 (3) Mauricio Lambiris (Ford - Laborito Jr.)
3 (4) Germán Todino (Ford - FPA Racing)
4 (5) Marcelo Agrelo (Torino - Trotta Racing)
5 (6) Juan Martín Trucco (Dodge - DBG Motorsport)
6 (7) Santiago Mangoni (Chevrolet - Canning Motorsports)
7 (11) Mariano Werner (Ford - Fadel Memo Corse)
8 (14) Christian Ledesma (Chevrolet - Pradecon Racing)
9 (15) Juan José Ebarlín (Chevrolet - LRD Performance)
10 (24) Luis José Di Palma (Toyota - RUS Med Team)
11 (27) Emiliano Spataro (Ford - Spataro Racing)
12 (29) Elio Craparo (Ford - Moriatis Competición)
13 (32) Matías Canapino (Torino - Catalán Magni Motorsport)
14 (37) Norberto Fontana (Chevrolet - Azar Motorsport)
15 (53) Juan Tomás Catalán Magni (Chevrolet - Catalán Magni Motorsport)
16 (57) Juan Pablo Gianini (Ford - JPG Racing)
17 (60) Jerónimo Teti (Ford - Laborito Jr.)
18 (63) Nicolás Bonelli (Ford - Hermanos Álvarez)
19 (68) Julián Santero (BMW - BMW Motorsport)
20 (71) Sebastián Abella (Toyota - Alifraco Sport)
21 (77) Augusto Carinelli (Ford - Guri Martínez Competición)
22 (79) Facundo Chapur (Torino - Trotta Racing)
23 (83) Facundo Ardusso (Ford - Guri Martínez Competición)
24 (85) Ricardo Risatti (Ford - TCM Racing Team)
25 (86) Ignacio Faín (Torino - Trotta Racing)
26 (87) Nicolás Impiombato (Torino - Impiombato Motorsport)
27 (88) Nicolás Trosset (Ford - Savino Sport)
28 (95) Marcos Landa (Chevrolet - Pradecon Racing)
29 (101) Jonatan Castellano (Dodge - Galarza Racing)
30 (107) Tobías Martínez (Chevrolet - RUS Med Team)
31 (109) Nicolás Moscardini (Dodge - SAP Team)
32 (110) Diego Azar (Mercedes Benz - Maquin Parts)
33 (112) Lucas Valle (Chevrolet - RV Racing)
34 (113) Rodrigo Lugón (Ford - A&P Competición)
35 (115) Diego De Carlo (Chevrolet - LRD Performance)
36 (116) Kevin Candela (BMW - Candela Competición)
37 (117) Matías Rossi (Toyota - Pradecon Racing)
38 (119) Hernán Palazzo (Toyota - Pradecon Racing)
39 (122) Andrés Jakos (Toyota - Coiro Competición)
40 (123) Martín Vázquez (Dodge - MV Racing)
41 (133) Valentín Aguirre (Chevrolet - Pradecon Racing)
42 (137) Jeremías Scialchi (Ford - Moriatis Competición)
43 (140) Gaspar Chansard (Toyota - Giavedoni Sport)
44 (141) Jorge Barrio (Chevrolet - Canning Motorsports)
45 (147) Marco Dianda (Dodge - Galarza Racing)
46 (154) Joaquín Ochoa (Toyota - Azar Motorsport)
47 (157) Juan Bautista De Benedictis (Ford - RUS Med Team)
48 (172) Santiago Álvarez (Chevrolet - TCM Racing Team)
49 (197) Marcos Quijada (Chevrolet - RUS Med Team)
50 (231) José Manuel Urcera (Mercedes Benz - Maquin Parts)
51 (256) Otto Fritzler (Mercedes Benz - Maquin Parts)