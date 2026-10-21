Con la paranaense Máxima Duportal, “Las Leonas” retomaron las prácticas en el CeNARD

Duportal es una de las 35 convocadas por Fernando Ferrara con miras a la Pro League.

La paranaense Máxima Duportal inició este miércoles los entrenamientos con la selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, de cara al inicio de la FIH Pro League. Fue en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), donde la entrerriana forma parte de un grupo de 35 jugadoras.

Las Leonas vienen de consagrarse campeonas del mundo en Países Bajos y Bélgica, y posteriormente obtuvieron la medalla dorada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. De esa prelista también formó parte Duportal, formada deportivamente en el Club Atlético Talleres y que actualmente se desempeña en River Plate.

Los próximos desafíos del seleccionado dirigido por Fernando Ferrara llegarán el 8 y 13 de diciembre, cuando reciba a sus pares de China y Gran Bretaña en la primera ventana del FIH Pro League. Por esta razón, jugadoras que se desempeñan en el medio local retomaron los entrenamientos en Buenos Aires.

Las convocadas:

Milagros Alastra

Agostina Alonso

Chiara Ambrosini

Catalina Andrade

Mercedes Artola

Rocío Bianchi

Brisa Bruggesser

Sofía Cairo

Lara Casas

Juana Castellaro

Cristina Cosentino

Zoe Díaz

Ana Luz Dodorico

Máxima Duportal

Victoria Falasco

Agustina Gorzelany

María José Granatto

Victoria Granatto

Juliana Guggini

Sol Guignet

Julieta Jankunas

Emma Knobl

Sol Lombardo

Victoria Miranda

Paula Ortiz

Sol Pagella

Pilar Palacio

Delfina Persoglia

Pilar Pisthon

Lourdes Pisthon

Valentina Raposo

Paula Santamarina

Victoria Sauze

Sofía Toccalino

Eugenia Trinchinetti