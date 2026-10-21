Con la paranaense Máxima Duportal, “Las Leonas” retomaron las prácticas en el CeNARD

Duportal es una de las 35 convocadas por Fernando Ferrara con miras a la Pro League.
La paranaense Máxima Duportal inició este miércoles los entrenamientos con la selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, de cara al inicio de la FIH Pro League. Fue en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), donde la entrerriana forma parte de un grupo de 35 jugadoras.
Las Leonas vienen de consagrarse campeonas del mundo en Países Bajos y Bélgica, y posteriormente obtuvieron la medalla dorada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. De esa prelista también formó parte Duportal, formada deportivamente en el Club Atlético Talleres y que actualmente se desempeña en River Plate.
Los próximos desafíos del seleccionado dirigido por Fernando Ferrara llegarán el 8 y 13 de diciembre, cuando reciba a sus pares de China y Gran Bretaña en la primera ventana del FIH Pro League. Por esta razón, jugadoras que se desempeñan en el medio local retomaron los entrenamientos en Buenos Aires.
Las convocadas:
Milagros Alastra
Agostina Alonso
Chiara Ambrosini
Catalina Andrade
Mercedes Artola
Rocío Bianchi
Brisa Bruggesser
Sofía Cairo
Lara Casas
Juana Castellaro
Cristina Cosentino
Zoe Díaz
Ana Luz Dodorico
Máxima Duportal
Victoria Falasco
Agustina Gorzelany
María José Granatto
Victoria Granatto
Juliana Guggini
Sol Guignet
Julieta Jankunas
Emma Knobl
Sol Lombardo
Victoria Miranda
Paula Ortiz
Sol Pagella
Pilar Palacio
Delfina Persoglia
Pilar Pisthon
Lourdes Pisthon
Valentina Raposo
Paula Santamarina
Victoria Sauze
Sofía Toccalino
Eugenia Trinchinetti