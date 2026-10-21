El paracanotaje le dio continuidad el Mundial de Gualeguaychú

Katya Unrein formó parte de la prueba en KL3 y finalizó quinta este miércoles.
El Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026 tuvo continuidad este miércoles en el río Gualeguaychú con las competencias de paracanotaje que tuvieron como protagonista a la entrerriana Katya Unrein, del Club Regatas Gualeguaychú, quien finalizó quinta en KL3 femenino, con un tiempo de 58m19s08.
Al finalizar las pruebas, tuvo lugar la ceremonia de premiación, donde atletas de diferentes países tuvieron el merecido reconocimiento de todos los presentes, que al igual que las jornadas del lunes y el martes acudieron en gran cantidad al circuito montado en la Costanera.
Estuvieron a cargo de la entrega de las medallas de oro, plata y bronce Ruud Heijselaar, presidente del Comité de Maratón de la Federación Internacional de Canotaje; John Edwards, Jefe del Comité de Paracanotaje; la concejal y licenciada en Educación Especial, Vanina Basaldúa; el asesor de Coordinación de Gestión del Gobierno de Gualeguaychú, Darío Carrazza, y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.
En lo que respecta a la jornada del jueves, la misma contará con la actuación de la joven palista de Gualeguaychú Carmina Gómez Gusalli, representante del Club Regatas Gualeguaychú, quien competirá en la prueba de C1 femenino juvenil, con largada prevista para las 8.30. Su participación marcará la continuidad de la presencia local en el Campeonato Mundial de Canotaje.
Todos los resultados de la jornada de paracanotaje
Paracanotaje abierto masculino: 1.º Marcos Terzado (España), 2.º Renzo Busti (Argentina) y 3.º Víctor Gil (España).
Paracanotaje VL3 masculino: 1.º Markus Swoboda (Austria), 2.º Javier Reja (España) y 3.º Nicolás Crosta (Argentina).
Paracanotaje VL2 masculino: 1.º Mathieu St-Pierre (Canadá).
Paracanotaje VL1 masculino: 1.º Maxim Bogatyrev (Kazajistán) y 2.º Gabriel Nunes (Brasil).
Paracanotaje KL3 femenino: 1.ª Araceli Menduiña (España), 2.ª Mariel Graziani (Argentina) y 3.ª Jane Silva (Brasil).
Paracanotaje KL2 femenino: 1.ª Anja Adler (Alemania) y 2.ª Agnès Legroux (Francia).
Paracanotaje KL1 femenino: 1.ª Jeanette Chippington (Gran Bretaña), 2.ª Lyne Tremblay (Canadá) y 3.ª Andrea Bracamonte (Argentina).
El cronograma del jueves
La jornada comenzará con las pruebas de regata corta de las categorías juveniles, sub-23 y sénior, en kayak individual (K1) y canoa individual (C1).
Mañana — eliminatorias y pruebas iniciales
8.30 – C1 mujeres juvenil.
10 – K1 mujeres juvenil, regata corta, eliminatoria 1.
10.30 – K1 mujeres juvenil, regata corta, eliminatoria 2.
11 – K1 hombres juvenil, regata corta, eliminatoria 1.
11.30 – K1 hombres juvenil, regata corta, eliminatoria 2.
12 – K1 mujeres sénior, regata corta, eliminatoria 1.
12.30 – K1 mujeres sénior, regata corta, eliminatoria 2.
13 – K1 hombres sénior, regata corta, eliminatoria 1.
13.30 – K1 hombres sénior, regata corta, eliminatoria 2.
14 – C1 hombres juvenil.
Tarde — finales
15.30 – K1 mujeres juvenil, final de regata corta.
16 – K1 hombres juvenil, final de regata corta.
16.30 – C1 mujeres sénior, final de regata corta.
17 – K1 mujeres sénior, final de regata corta.
17.30 – C1 hombres sénior, final de regata corta.
18 – K1 hombres sénior, final de regata corta.
Por su parte, Roberto Tito Palacios competirá el viernes en C1 masculino sénior, en la final de regata corta, prevista para las 17.30.
Fuente y foto: Municipalidad de Gualeguaychú