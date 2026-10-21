“Hay pilotos que se la pasan golpeando la puerta de los comisarios”, disparó Werner

El paranaense Mariano Werner habló de las polémicas que lo tuvieron como protagonista los últimos dos fines de semana de competencia en las TC Pick Up. El entrerriano en Balcarce fue excluido por exceder la medida de compresión del motor de su Foton Tunland G7. Mientras que en La Plata sufrió cuestionamientos por su rendimiento (largó último y llegó segundo), además de ser el foco de un incidente con Tobías Martínez (Chevrolet S10), quien posteriormente abandonó la categoría de manera definitiva.

En este marco, el oriundo de Paraná cuestionó duramente la actitud de algunos de sus colegas. “A mí no me importa nada lo que digan los rivales, porque todos los que hablan lo hacen para sacar provecho. Sé cómo hago las cosas”.

Y siguió en declaraciones a Recta Principal: “Al principio, cuando vos andás mal, todos te saludan; cuando ya empezás a andar bien, te miran de otra manera; y el día que les ganás, muchos van corriendo a ver si tenés algo malo o van pidiendo otra cosa. Hay varios pilotos que son así, ponele el nombre que quieras, pero hay muchos que están golpeando siempre el comisariato”.

El Zorro viene siendo el gran dominador en pista desde el arranque de la Copa de Oro. En La Plata se adjudicó la pole position con una ventaja de 0s588 sobre su inmediato perseguidor, Agustín Canapino (Chevrolet S10). Luego, en la mañana del domingo triunfó en su selectiva con una ventaja de 2s392 sobre Tobías Martínez (Chevrolet S10) en tan solo cinco vueltas. No obstante, el entrerriano arrastró una sanción de Balcarce, por lo que largó último en la final, pero remontó hasta el segundo puesto en las 20 vueltas que duró la carrera.

Más adelante, el entrerriano dijo: “Me gusta correr contra los mejores, me gusta correr contra pilotos que van al frente, contra técnicos que son buenos y contra equipos que levantan el nivel. Soy corredor nato, me gusta leer el reglamento, me gusta estar al filo en todo: en lo deportivo, lo mecánico, todo, porque entiendo que así se ganan los campeonatos”.

A lo que agregó: “Cuando me ganan, soy el primero que felicito a mi rival y no lloro, creeme que no lloro. De hecho, el domingo tuve una linda charla con Otto porque me parecía que había muchas cosas para charlar, para que no tenga esos vicios, porque entiendo que es un joven talentoso (Fritzler dijo que ‘Werner estaba en otra categoría’”.

Enseguida destacó que “cuando me sacan medio segundo no estoy pidiendo reglamento. Primero analizo el funcionamiento, veo si probó, la pasión que le pone al auto de carrera. Hay muchos que solamente van a cobrar y nada más les importa, o sea, el automovilismo les importa muy poco”, agregó.

El toque con Martínez

Durante la 11ª vuelta de la final en La Plata, Tobías Martínez recibió un toque de Werner cuando pugnaban por la cuarta posición. El sanjuanino hizo varios trompos y se despistó, aunque pudo recuperar hasta el séptimo puesto. Mientras que el entrerriano, que había largado último por una sanción de la CAF, trepó hasta el segundo lugar. Los comisarios deportivos consideraron la maniobra como una situación de carrera y no sancionaron a ninguno.

“Otto frena bastante, puedo meterme por fuera, y cuando Tobías dobla a la derecha estábamos 100% a la par. Paso por arriba del piano y no tenía más lugar”, contó Werner.

Y finalizó: “Hablé con Tobías, tengo buena relación, me parece un piloto sano, como Palazzo por ejemplo, y por ahí se pueden dar maniobras a favor o en contra, él también las puede hacer. Creo que yo no tenía más lugar, es lo que hablé con los comisarios (deportivos) y lo respeté. No soy un piloto de tocar de atrás o de costado; si no tengo el 100% de la camioneta, no la pongo”.