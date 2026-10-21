La Unión festejó en Colón por la Liga Argentina de Básquet

En su estreno frente a su gente, La Unión de Colón venció por 79 a 64 a Pergamino Básquet, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En el equipo entrerriano, Longoni fue la figura del local con 24 puntos de valoración, 12 en el tanteador, 10 rebotes y dos recuperos.

El primer tiempo en el Delasoie

El elenco dirigido por Guastavino tuvo un comienzo con intensidad defensiva que se contagió en el ataque. Buscó, propuso y convirtió para marcar el terreno. Pergamino apostó mucho a su tiro externo que lo ayudó a convertir y abrir el marcador, pero también lo obligó a buscar otra alternativa en el goleo frente al error. El buen rodaje de la pelota, sumado a los aportes de Sánchez y Cabrera fueron claves para que el local se imponga por 28 a 19.

En el segundo período, Pergamino se encontró con el aro, mientras que al Rojo le costó mantener su efectividad, pero pudo sostener su intensidad defensiva, que se tradujo en tiros sobre la chicharra de los de Pagura y algunos errores. De a poco volvió al juego impuesto en el arranque para irse al descanso arriba por 40 a 30.





El complemento en Colón

El tercer cuarto La Unión mostró su mejor cara, recuperó pelotas, impuso su juego y pudo marcar la diferencia, haciendo notar el juego extra que ya llevaba. Pergamino se afirmó mucho en su capitán aportando experiencia, y también buscó convertir en el poste bajo con la ayuda de Bonja, pero el local cerró espacios y nuevamente se impuso por 61 a 42.

El final tuvo un anfitrión más relajado, descansado que incluso por momentos pecó y lo pagó caro. Repetti en la visita aportó puntos importantes que supieron mantener en juego a los de Pergamino. Sin embargo, el conjunto colonense no iba a ceder tan fácil en su territorio, volvió a activarse y lo cerró mejor, imponiéndose por 79 a 64.