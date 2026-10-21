Lionel Scaloni está cada vez más cerca de renovar su contrato con la selección argentina

La continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la selección argentina de fútbol está cada vez más cerca. Este miércoles se conocieron detalles del contrato y hay optimismo de poder cerrar el acuerdo en esta inminente doble fecha FIFA de noviembre, donde la Albiceleste se medirá con Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba.

Luego de que el propio oriundo de Pujato afirmara luego de la despedida de Lionel Messi contra Benín que “si todo va bien, seguiré siendo el entrenador” y que “todavía no hay novedades” respecto de su continuidad, se supo extraoficialmente que Scaloni estaría próximo a firmar un nuevo contrato para seguir al frente del seleccionado nacional.

Este nuevo vínculo sería inicialmente por dos años más y con opción a extenderse por otros dos más, una clausula casi automática luego de la Copa América 2028 que permitiría extender el contrato hasta la finalización del Mundial 2030, lo que sería su tercera cita mundialista al frente del combinado nacional y con el detalle no menor de que uno de los partidos inaugurales del certamen se disputará en Argentina.

La intención es mantener el mismo cuerpo técnico con el que logró ser campeón de la Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022, Copa América 2024 y subcampeón del Mundial 2026, con el paranaense Roberto Fabián Ayala entre sus integrantes.

De todas maneras, Walter Samuel dejaría su rol como ayudante de campo, pese que hay intenciones de convencerlo para que siga. “Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, dijo el DT principal en la antesala de la última fecha FIFA, pero anticipó una jugada psicológica, dejarlo ir si así lo desea, pero remarcándole lo que le dolería su ausencia. “Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”, completó.

En caso de que estas charlas avanzadas se materialicen en la concreción del contrato, Scaloni se aseguraría que su ciclo al frente de la Selección Argentina alcance los 10 años tras la Copa América 2028: tomó las riendas en septiembre de 2018, luego del Mundial de Rusia y tras la salida de Jorge Sampaoli. Su ciclo significó un proceso de reconstrucción y consolidación que resultó en la conquista de cuatro títulos, consigna TyC Sports.