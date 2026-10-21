“Siento que nos agarraron para la joda”, dijo Juri tras otro robo en Sóftbol Play

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Juri contó en el comienzo que “el jueves pasado nos rompieron paneles de la pared lindante y nos robaron, al mediodía cuando salí a hacer un mandado, 12 metros de alambrado. El sábado a la siesta se llevaron 22 metros más”.

Más adelante, el dirigente fue consultado acerca de las respuestas por parte de los distintos estamentos del Estado. “Las respuestas fueron mínimas, ninguna concreta. Mi enojo viene de varias gestiones anteriores, no es de ahora. Nos presentamos con cada una que asume y tratamos de llegar a un arreglo, pero no se puede”.

El reclamo se extendió: “El ministro (Néstor) Roncaglia nunca nos atendió, siempre vino un funcionario de cuarta o quinta línea. Nos hablan desde la misma policía de que van a reforzar los recorridos, pero con eso no alcanza lamentablemente”.

Y anexó: “A la Municipalidad de Paraná le hicimos el pedido de iluminación como corresponde y la apertura de una calle para tener una entrada directa, porque cuando llega la Policía el hecho ya está consumado y no encuentran a nadie”.

Y disparó: “Sé que en otros lugares lo han hecho de manera muy rápida, pero el tema es que nosotros somos un club de barrio”.

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