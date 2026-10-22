Básquet asociativo: Sionista, Quique y Paracao, ganaron en sus estadios

Quique Club fue uno de los ganadores de la noche del miércoles en la Asociación Parananese de Básquet.

En la continuidad de la semana 11 de competencia en el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), no hubo grandes sorpresas en los resultados de este miércoles por la noche. Los que salieron victoriosos fueron Sionista, Quique Club y Paracao

En uno de los partidos destacados, Sionista mantuvo su invicto en la APB y alcanzó el octavo triunfo en cadena al superar por un amplio 71 a 49 a Patronato.

Por su parte, Quique Club debió transpirar y mucho para imponerse ante un aguerrido Rowing, al que derrotó por un cerrado 70 a 67, señala Paraná Deportes.

Por su parte, Paracao no dejó escapar la chance y venció al alicaído Unión de Crespo por 71 a 67.

El torneo local continuará este sábado con dos duelos más: Sionista y Recreativo exponen su invicto en un gran choque y Talleres enfrenta a Quique en el clásico del barrio.