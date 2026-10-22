Básquet: convocaron a cuatro entrerrianas a un nuevo Campus de Desarrollo U16 Femenino

La concentración en el CeNARD se llevará a cabo del 26 al 31 de octubre.

Cuatro entrerrianas fueron convocadas al Campus de Desarrollo para la categoría U16 femenina que se desarrollará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Se trata de Florencia Losada y Taina Armocida, ambas de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Guadalupe Navarro y Victoria Giménez, de Paracao de Paraná.

El Campus de Desarrollo se realizará del 26 al 31 de octubre, reunirá 22 jugadoras y permitirá profundizar el seguimiento de las jugadoras convocadas y avanzar en la conformación del grupo. La planificación tiene como principal referencia la AmeriCup U18 de 2028.

La concentración estará compuesta por Juana Alliot, Lola Álvarez Betancour, Alma Barbero, Valentina Castillo, Ahitana Clemente, Lupe Dinsmann Vinciguerra, Lara Duflos, Julieta Escobar, Pilar García Maroa, Victoria Gímenez, Emilia Guerra, Nazarena Lerche, Melina Milardovich, Lara Molina Díaz, Jelena Monjelardi, Juana Montivero, Guadalupe Osorio, Zoe Pacheco y Briana Pereyra.

El staff técnico estará conformado por Paula Budini como entrenadora, con Nicolás Márquez y Carolina Schiavone como asistentes y Estefanía Acevedo a cargo de la preparación física. Por su parte, Cristian Santander será el coordinador.

Fuente: FBER