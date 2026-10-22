La AFA volverá a implementar la promoción en las categorías de ascenso

Patronato jugó la promoción ante la CAI de Comodoro Rivadavia en 2009; no logró ascender.

A partir de la próxima temporada volverán las promociones a las categorías de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de 15 años. Así se resolvió en la última reunión de Comité Ejecutivo y se aplicará desde la Primera Nacional hacia las categorías inferiores, sin involucrar a la Liga Profesional, que continuará con sus sistemas de dos descensos directos.

En la Primera Nacional, los dos últimos equipos de cada zona descenderán de manera directa. Además, el antepenúltimo conjunto de los directamente afiliados disputará una serie de promoción contra un rival de la Primera B, mientras que el representante de los indirectamente afiliados se medirá frente a un contrincante del Torneo Federal A.

En tanto, en la Primera B y la Primera C —tercera y cuarta categoría— se aplicará una promoción tanto para ascender como para descender, además de los cupos directos ya estipulados en cada divisional.

El formato de playoffs interdivisionales reproduce el sistema vigente entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012: las series se jugarán a partidos de ida y vuelta. El primer encuentro se disputará en la cancha del equipo que busque el ascenso y la revancha en el estadio del club que intente mantener la categoría.

Ese club de mayor jerarquía contará con ventaja deportiva: además de definir de local, un empate en el marcador global le bastará para conservar la categoría, consigna NA.

El recuerdo de aquel período incluye cruces memorables en el fútbol argentino y la participación de clubes grandes: Racing superó a Belgrano en 2007/2008, River perdió la promoción y descendió ante Belgrano en 2010/2011, y San Lorenzo venció a Instituto en 2011/2012.

En las categorías del ascenso profundo quedó marcado el duelo entre Chacarita y Nueva Chicago, con el famoso avioncito de Jorge Tano Passini, un penal en el último minuto y emociones al límite en San Martín. Después de una década y media, la AFA oficializó la restitución de la Promoción para 2027.

Patronato y su promoción ante la CAI de Comodoro Rivadavia

Patronato disputó la promoción ante la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia para ascender a la Primera B Nacional en la temporada 2008/09. Aquella vez los dirigidos por Darío Tempesta cayeron en la ida por 2 a 0 en el Grella y luego por 3 a 1 en el sur del país.

El equipo paranaense venía de caer por penales en la final del Torneo Argentino A con Boca Unidos de Corrientes y tenía la posibilidad de buscar el salto de categoría ante la CAI, pero la diferencia futbolística y de jerarquía entre ambos equipos pesó tanto en Paraná como en Comodoro Rivadavia.