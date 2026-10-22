Nicolás Bonelli: “Creo que el TC está parejo y de ese grupo de 20 cualquiera puede ganar”

A bordo del Ford Mustang, el piloto entrerriano Nicolás Bonelli intentará en el autódromo de Rosario dar un paso más en su lucha por ingresar a la Copa de Oro entre los tres de último minuto. Luego de dos segundos puestos en la Etapa Regular, el oriundo de Concepción del Uruguay se ilusiona por la paridad en la categoría: “Creo que el TC está parejo y de ese grupo de 20 (autos) cualquiera puede ganar”, indicó.

“Viene siendo un año positivo, con el auto funcionando excelente, con buenas clasificaciones y logrando dos podios. Sabemos qué auto tenemos y que vamos a seguir por este camino. Lo bueno es mantener la regularidad. Después de la quinta fecha siempre conseguimos estar entre los primeros 15 en la clasificación, lo cual me deja muy contento y tranquilo para el futuro”, señaló el piloto entrerriano quien fue segundo en Posadas y Paraná.

Antes de viajar hacia el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, Bonelli precisó que el trazado de cuatro kilómetros es desafiante, sobre todo teniendo en cuenta que solo lo recorrió en la anterior presentación de TC durante 2019. “El circuito es entretenido, aunque es considerado ‘chico’ para el TC y en donde solo corrí una sola vez en 2019; quizás esto me perjudique contra otros pilotos que ya lo hicieron en TC Pick Up, TN y Turismo Pista, pero tengo fe en que vamos a ser protagonistas. Rosario es un lindo desafío que tenemos y esperamos estar a la altura. Solo queda saber lo que sufrirán la transmisión y los frenos, que serán fundamentales en la carrera”, sostuvo en diálogo con Campeones.

Al ser consultado sobre la performance de las marcas que están participando en la categoría, Bonelli aseveró: “Se trabajó bien en cuanto a la parte reglamentaria y si bien hay alguna (marca) que pudo hacer una diferencia en San Nicolás, creo que el TC está parejo y de ese grupo de 20 cualquiera puede ganar”.

En tanto, junta su padre Próspero y hermano Próspero Martín están ultimando los trabajos en el desarrollo y preparación de sus motores, como así también al de otros participantes que cuentan con su servicio, por caso Emiliano Spataro, Jeremías Scialchi y Juan Bautista De Benedictis. “Están andando muy bien y trabajamos para pulir todo lo que se pueda”, resaltó el piloto uruguayense con respecto a la atención de cada impulsor.