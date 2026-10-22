Patronato deberá jugarse la permanencia sin Juan Salas

Salas fue expulsado ante Tristán Suárez y se perderá el cierre de la Primera Nacional.

A raíz de su expulsión ante el líder Tristán Suárez, el mediocampista Juan Carlos Salas recibió tres fechas de suspensión y se perderá el resto de la temporada de la Primera Nacional. De esta manera, Patronato pierde una pieza del mediocampo en el tramo final de la campaña en la que se juega la permanencia.

La sanción a Salas fue confirmada este jueves en el Boletín N° 6964 del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino y se fundamenta en el Artículo 12 3. del Código Disciplinario.

Cabe destacar que Salas vio la roja tras protestarle al árbitro Gastón Monsón Brizuela, cuando faltaban cinco minutos del partido en el estadio 20 de Octubre de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Allí, Patronato cayó por 1 a 0 y complicó más su situación en la lucha por la permanencia: quedó a un punto de Chacarita y Nueva Chicago, hoy en zona de descenso.

De acuerdo al Boletín, también fue suspendido el entrenador de arqueros Fabián Ezequiel Frestofelippo, uno de los colaboradores de Marcelo Fuentes en el cuerpo técnico. De todas maneras, puede zafar de la sanción en caso de pagar una multa de 840 mil pesos.

El Rojinegro recibirá este domingo desde las 16 a Agropecuario de Carlos Casares por la 35ª fecha de la Zona B en su último partido de la temporada en el Presbítero Bartolomé Grella. Posteriormente, el equipo paranaense visitará a Atlético de Rafaela en el cierre de la temporada y con la ilusión de seguir en la categoría.