Rugby: con el entrerriano Kremer, Los Pumas tienen a los citados

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas tienen a los citados para lo que se viene.

Los Pumas anunciaron su plantel para el Camp que se desarrollará en Londres a partir del lunes venidero hasta el miércoles, con la mente en la segunda etapa del Nations Championship que se disputará en noviembre. Entre los citados aparece el concordiense Marcos Kremer.

Para este encuentro, con la vuelta de varias figuras, Felipe Contepomi convocó a 33 jugadores, mientras que la lista para los partidos para la gira de noviembre se dará a conocer una vez finalizada la preparación en la capital inglesa.

En el cierre del Nations Championship, el seleccionado Albiceleste enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, y luego disputará el Fin de Semana de Finales en el mítico Twickenham, en Londres.

El head coach de Los Pumas se refirió a la concentración en Londres: “Este camp es fundamental para nosotros como equipo ya que nos permitirá reencontrarnos tras siete semanas con todo el grupo y seguir construyendo desde donde dejamos. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al cierre del Nations Championship, el cual será muy exigente con rivales de primer nivel”, indicó en diálogo con la UAR.

El plantel de Los Pumas