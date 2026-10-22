Werner y el TC en Rosario: “No tenemos más margen de error”

El paranaense Mariano Werner quiere reponerse del abandono en San Nicolás, por lo que ya piensa y analiza la 13ª fecha de Turismo Carretera que se disputará este fin de semana en Rosario. Esta cita, correspondiente a la antepenúltima de la Copa de Oro, será de vital importancia para el entrerriano si quiere recuperar terreno en la definición del título. Esto dijo sobre el trazado rosarino y los candidatos a la corona del TC.

“Creo que (Julián) Santero viene bien porque hizo dos podios y no cargó más kilos. Se han prendido los Torino; Fritzler está bien, así que no tenemos más margen de error. Imagino que Rosario va a depender mucho de la clasificación, así que hay que apostar todo ahí”, señaló el Zorro para la prensa ACTC.

“Hemos tenido un buen arranque en San Luis, ganando, y lamentablemente tuvimos el traspié en San Nicolás, con la rotura del diferencial. Soy optimista para poder recuperarme. Entiendo que vienen circuitos en los que hay marcas que pueden andar mejor, pero la puesta a punto va a ser primordial y tenemos que estar atentos a eso”, agregó.

Vale recordar que el oriundo de Paraná viene de abandonar en la 10ª vuelta de la Final disputada en San Nicolás por un problema en el diferencial de su Ford Mustang cuando marchaba séptimo. A su vez, el tricampeón es el piloto que más kilos de lastre acumula ya que fue el único en repetir victoria. Arrastra un total de 35 kilos gracias a sus triunfos en Termas de Río Hondo (25 kg) y San Luis (10 kg).

Con este traspié, luego de llegar al trazado nicoleño en la punta del “minitorneo” con 10,5 puntos de ventaja sobre su escolta en ese momento, Otto Fritzler (Mercedes-Benz), cayó al cuarto puesto de la Copa de Oro -y al sexto si consideramos a los “3 de último minuto”- a 23,5 puntos de Facundo Chapur (Torino).

Es así que, a falta de tres carreras y 164,5 puntos en juego, el entrerriano deberá duplicar el esfuerzo para recuperar el terreno perdido, señala Solo TC.