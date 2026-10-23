Automovilismo: el Turismo Internacional compartirá cartelera con el TN en Concordia

El Turismo Internacional compartirá cartelera con el Turismo Nacional en el Autódromo de Concordia.

Entre los días 31 de octubre y 1º de noviembre, el Turismo Internacional llevará a cabo la novena fecha del Campeonato 2026 de la Clase Súper. Será la novena en su historial que se presentará en el Autódromo Ciudad de Concordia.

La primera presentación en el trazado concordiense data del 19 de octubre de 1997, el vencedor fue Néstor Gurini, quien encabezó el podio completado por Enrique Morando y Fernando Croceri. En el 2003 se realizaron dos competencias: el 3 de agosto ganó Pablo Bulla y el 14 de diciembre el vencedor fue Edgardo Vergagni.

Ya más acá en el tiempo, en la temporada 2004, el 11 de julio, el ganador fue Roberto Lago.

En las cuatro últimas visitas se repitieron los ganadores. El 21 de mayo de 2006 y 1º de junio del 2008 el vencedor fue el recordado piloto Alejandro Frangioli, y en las dos últimas ediciones el triunfador fue Adrián Tracogna; el 24 de octubre de 2010 y el 14 de diciembre de 2014, en lo que fue la última visita a Concordia.

Vale mencionar que el total de las competencias se disputaron en el Circuito 1 de 3.120 metros de extensión, por lo cual la categoría utilizará por primera vez el actual trazado, de 4700 metros de extensión.

En la actualidad, Franco Stier lidera el playoff 2026 de Turismo Internacional sumando 132 unidades. Christian Dose (113) y Darío Dose (81,50), completan las principales posiciones antes de la novena competencia.